I april sidste år meldte skoleledelsen i Espergærde Skoledistrikt klart ud, at de ikke længere ville give eleverne fri til blå mandag.

Men nu har piben fået en anden lyd.

I hvert fald oplyser skoleleder Andreas Elkjær, at selvom nogle elever i år holder Blå Mandag i forbindelse med Kristi Himmelfart, har man givet hoveddelen af klasserne lov til at gøre det mandagen efter, som er en skoledag.

»Af pragmatiske årsager har vi nikket til, at Blå Mandag i år bliver mandag den 14. maj, men vi har stadig en principbeslutning om, at vi ikke lægger skoledage til,« siger skoleleder Andreas Elkjær til BT.

Han fortæller, at beslutningen er en fælles løsning, man har lavet i samarbejde med forældre, som var utilfredse med, at ledelsen ikke ville give eleverne fri til Blå Mandag.

»Skolens holdning er uændret, men vi anerkender, at det kommer til at tage nogle år at ændre på den kultur, der er omkring Blå Mandag,« siger Andreas Elkjær og tilføjer:

»Nu har vi lavet en pragmatisk løsning, der er fuldstændig ro på, og alle er glade.«

Også Espergærde Skolebestyrelse bakker op om beslutningen.

»Det er en ledelsesbeslutning, og den bakker vi op om, præcis som vi bakkede op, dengang de valgte, at de ikke ville give eleverne fri på Blå Mandag,« siger Søren Junker, der er formand for bestyrelsen.

Hører privatlivet til

At skoleledelsen sidste år valgte ikke at give eleverne fri på Blå Mandag, bundede i, at man ikke så det som skolens opgave at give elever fri til arrangementer, som hører privatlivet til.

»Det er et fint socialt arrangement, men det har bare ikke noget med skolen at gøre. Der er ingen faglig eller pædagogisk beslutning for, at vi som skole skal være indblandet i en meget personlig sag, nemlig den enkelte unges konfirmation,« sagde skoleleder Andreas Elkjær sidste år og tilføjede:

»Det er en privat sag, og festlighederne omkring dette hører til i privatlivet.«

Beslutningen satte en større debat i gang. Blandt andre var præst og debattør Kathrine Lilleør ude og sige, at hun mente, at skolens beslutning var et tegn på mangel på respekt og samarbejdsvilje. Også Jens Henrik Thulesen Dahl, der dengang var undervisningsordfører i DF, mente, at skolen med deres beslutning gav udtryk for, at danske traditioner er ligegyldige.