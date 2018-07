Selvom håndværkerne stadig er ved at lægge sidste hånd på istandsættelsen af den historiske bygning, Skoemagerkroen mellem Roskilde og Holbæk, så har hele 5.600 gæster allerede reserveret plads, skriver TV2 Lorry.

Først den 1. august slår dørene op til beværtning i den gamle kro, men der er allerede nogle, der har sikret sig bord til et besøg i 2020.

Det er ifølge Lorry det højeste antal bookinger før en åbning i mere end fire år - kun overgået af restauranten ‘Bojesen i Tårnet’ på Christianborg, som havde 7.500 reservationer før åbning.



Manden bag Skoemagerkroen, Poul Bøje Nielsen, der også står bag den kendte Elmely Kro, glæder sig naturligvis over interessen for det kommende spisested.

»Der har uden tvivl været behov for sådan et sted her. Men jeg havde ikke regnet med den overvældende interesse i den her målestok. At det har været så intenst er bare super fedt,« siger han til TV 2 Lorry.

Skoemagerkroen, der er fra 1521, bryster sig af at være Danmarks ældste kongeligt privilegerede post- og diligencekro.