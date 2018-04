SKAT MÅ JEG...? Manden tjener pengene, og kvinden styrer hjemmefronten. Så enkle er far og mors arbejdsfordeling ikke længere. Cheferne på arbejdet og familien derhjemme kæmper om ens tid, og samtidig skal vi også huske at realisere os selv og være individer. Derfor er der i de danske hjem nye aftaler, som skal forhandles på plads, hvis familien ikke skal bryde op. BT tager temperaturen på magtfordelingen i parforholdet, giver redskaber til forhandlingen og forsøger at svare på, hvorfor Sanne Fahnøes ven ringer hjem og spørger kæresten om lov, før han siger ja til en aftale.

Der er en grund til, at der bliver købt mere herretøj i månederne omkring jul og fars dag, mener Thomas Piil, der er marketingansvarlig i indkøbsforeningen bag herretøjskæden Din Tøjmand. Kvinderne har i 2018 stadig stor indflydelse på, hvordan mændene går klædt.

Og den indflydelse rækker ud over ekstra mange bløde pakker ‘til far’ under juletræet.

»Når mandens garderobe virkelig skal fornyes, så har manden ofte taget sin kæreste eller kone med ned i butikken,« fortæller han og fortsætter:

»Hvis man har luret den som ekspedient, så sender man manden i prøverummet og sørger for at inspirere og overbevise kvinden,« siger han.

Mens manden hopper i de nye klæder og tester størrelse og komfort, finder den endelige godkendelse nemlig sted på den anden side af gardinet, hvor juryen - kvinden og ekspedienten - står klar.

Det er i hvert fald et kendt scenarie i Din Tøjmands butikker, som dog også især henvender sig til de mere voksne mænd. Men der er ved at ske en ændring, mener Thomas Piil.

»Mænd - især de yngre mænd - er blevet mere selektive og har en mere klar ide om, hvad de gerne vil gå i,« siger han.

Derfor er pasform, komfort og lækre stofkvaliteter også for ved at sætte sit præg på herremoden.

»Kvinder har jo f.eks. i mange år haft leggings med stretch, men den komfort ser vi efterhånden også bliver tænkt ind herremoden f.eks. med mere fleksible habitter. De strygefrie skjorte er af samme grund også blevet meget populære. Man vil hellere betale lidt mere for en ordentlig kvalitet, som er nem at have med at gøre,« siger Thomas Piil.

Men selvom mændene har fået en stærkere holdning til, hvordan de gerne vil gå klædt, vil de stadig gerne have godkendt valget af partneren.