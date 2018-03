Det er ikke meget, vi har mærket til foråret, og det kan ses på bilerne, der fortsat bliver smurt ind i sne, slud og vejsalt. Men det kan altså ikke betale sig at kaste pengene efter den dyreste bilvask.



Det skriver TV Midtvest.



Man kan hurtigt blive fristet til at trykke på knappen for luksusvask, når man står nede i vaskehallen og kigger på sin beskidte bil. Men der er altså god grund til at spare på mængderne af sæbe og superglans.



Rico Laurits Madsen, lakteknisk konsulent i Autobranchen DK, forklarer til mediet, at det er rigeligt at vælge den billigste vask.



»Jeg anbefaler, man vasker lidt oftere med den billige vask. Så kan man købe en professionel lakforsegling en-to gange om året i stedet for. Det beskytter bilen meget bedre. Lakforseglingen er en kort fornøjelse i vaskehallerne. Lidt regn eller en dag med hård solskin, så er det brændt af igen.«

Lederen af FDMs tekniske afdeling er enig. Han vurderer, at man godt kan pakke pengepungen væk og i stedet fokusere mere på at få vasket vognen regelmæssigt. Her lyder anbefalingen, at man skal vaske sin bil mindst én gang om måneden.

Desuden påpeger FDM, at selv de dyreste vaske ikke kommer helt derind, hvor den kritiske snavs sidder. Derfor må man engang imellem selv finde spand og vand frem for at give bilen det helt grundige boblebad.



Men selvom den billigste vask sagtens kan klare den månedlige rengøring, så viser tal fra tankstationskæden OK, at kun 30 procent vælger den. Imens forkæler 40 procent kareten med den dyre sæsonvask til 129 kroner, som koster over dobbelt så meget.