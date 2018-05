En kvinde i 50'erne vandt for nogle uger siden 2,5 millioner kroner i det europæiske lotteri Eurojackpot. Og de faldt på et tørt sted. Kvinden har nemlig altid haft minus på sin konto, afslører hun.

Hvem kvinden er, bliver mellem Danske Spil og hendes familie, men hun fortæller til spiltjenesten, at hun fik lidt af et chok, da hun en fredag aften sad og tjekkede kuponen sammen med sin mand.

»Det kom jo helt uventet. Vi sidder der og kigger på tv’et og først ser vi, at vi har de fem vindertal rigtige – hvilket får mit hjerte til at hoppe helt op i halsen. Men da jeg så ser, at der er også er et stjernetal, begynder jeg bare at skrige,« fortæller kvinden.

Dagen efter gik hun straks ned til den lokale købmand, som dog sendte hende videre til banken, fordi gevinsten var for stor.

»Der sagde de, at jeg havde vundet over 9999 kroner, og at jeg skulle i banken om mandagen for at få oplyst den præcise præmie. Da jeg fandt ud af, hvor mange penge det drejede sig om, begyndte jeg at skrige igen og blev meget følelsesladet. De måtte komme med et glas vand til mig, for at få mig kølet lidt ned,« siger kvinden, som bor i Furesø Kommune i Nordsjælland.

Præmien var en delt andenpræmie i Eurojackpot på helt præcis 2.500.760 dejlige danske kroner.

Hun fortæller, at hun stadig ikke har fattet, at hun har været så heldig, og at pengene er et meget stort plaster på såret efter en lang periode med problemer med både helbred og økonomi.

»Så længe jeg kan huske, har jeg ikke haft plus på min konto. Og fordi jeg har haft nogle helbredsproblemer og har været igennem en større operation, har jeg været nødt til at gå ned i tid på mit arbejde. Så jeg har ikke haft råd til noget og har været nødsaget til at låne rundt omkring. Disse penge redder mig virkelig, lyder det.«

Nu vil hun først tage på en længere ferie, hvor hun blandt andet vil have noget behandling for sine fysiske skavanker. Samtidig vil hun tænke over, hvad resten af gevinsten skal bruges til.

»Jeg bor i en lejelejlighed nu og kunne virkelig godt tænke mig at købe en ejerlejlighed. Det vil være en god måde at fremtidssikre os på. Og så har jeg en søn, som nok skal have nogle penge og en ret stor familie, der godt kan bruge lidt hjælp,« fortæller hun.

Danske Spil gør desuden opmærksom på, at der på fredag er svimlende 570 millioner kroner på spil i Eurojackpot. Anden præmien er også pæn stor, nemlig 37 millioner kroner.