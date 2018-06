10 timer om dagen bruger 19-årige Simon Hansen foran computeren. Han drømmer om at blive spildudvikler og begyndte sidste år på HTX Game College i Grenå.

»Jeg kunne ikke kode, før jeg begyndte her. Det lærer vi i skoletiden. Men jeg vil gerne være rigtig god, så jeg koder også i fritiden. Cirka 12 timer om ugen bruger jeg på at kode mit eget computerspil bl.a. i vores kodeværksted, hvor der altid er nogle til at hjælpe.«

Politik, historie og flydende engelsk

»Computerspil er en verden, jeg føler mig tryg i. I forhold til bøger og film er der i computerspil en masse valg, så du kan være med til at skabe din egen historie.«

»Gennem computerspil har jeg fået et andet perspektiv på verden. Vi får også en masse spilinformationer via Twitter og Facebook og ser derfor også ting, som vi ellers ikke ville være stødt på. Vi lærer også politik. Om personen gør noget mere liberalt eller socialistisk i et spil f.eks. Der er også nogle spil, der lærer dig historie, hvor man f.eks. oplever renæssancen. Jeg har lært at tale flydende engelsk, fordi stort set alle spil er på engelsk.«

Når Simon Hansen ikke spiller computer, kan han godt lide at pille klaver. Men han er ret genert og spiller sjældent for andre.

Ser ned på gamere

»Gennem hele mit liv har folk set ned på mig, fordi jeg gamer. Det var ikke noget, som de andre gjorde, så jeg var ikke en del af gruppen, men bare ham tåben. Her på skolen kan jeg bare eksplodere med al den nørderi og spilviden. Det er fedt, at folk forstår, hvad jeg snakker om.«

»Der var et tidspunkt, hvor jeg sad på mit værelse hele tiden og gamede. Når jeg kom hjem, sagde jeg hej til mine forældre, gik ind på værelset og kom kun ud for at spise aftensmad. Det hjalp, da jeg fik et arbejde og kom på efterskole. Så fik jeg lidt mere menneskelig interaktion ud over dem, jeg skyper med.«

»Når jeg ikke gamer, går jeg en tur eller spiller musik. Jeg spiller som regel soundtrack til computerspil.«