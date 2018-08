Lang ventetid eller gåture som følge af busproblemer er irriterende og spild af tid, mener festivalgæster.

Skanderborg. Politiet har onsdag og torsdag foretaget kontrol af de shuttlebusser, der transporterer gæster på Smukfest ved Skanderborg.

Onsdag dumpede 12 ud af 18 busser tjekket, mens 6 ud af 10 ikke klarede testen torsdag. En af busserne har fået klippet nummerpladerne.

Begge dage har det til stor ærgrelse for gæsterne resulteret i længere ventetid til og fra festivalpladsen.

En af dem, der har oplevet forlænget transporttid, er 16-årige Emilie Langballe, som sammen med sin jævnaldrende veninde skulle vente tre kvarter på en bus.

»Det var varmt og irriterende. Vi har kun éndagsbilletter, og så føler jeg, at vi spilder vores tid på festivalen med at vente,« siger hun.

Hun påpeger dog, at festivalen var god til at dele sodavand ud til de ventende.

Også Peter Brinch-Nielsen og Rasmus Mønsted, som begge er 18 år, har haft længere transporttid som følge af buskaosset.

»Det har været træls. I går skulle vi gå en halv time for at komme til festivalpladsen. Det er irriterende, fordi man pludselig skal omstille sig, når busserne ikke kører som planlagt,« siger Peter Brinch-Nielsen.

Rasmus Mønsted supplerer:

»Man forventer jo, at det hele fungerer, som det skal. Derfor drikker man sig skidefuld, og så er det ikke fedt, når busserne ikke kører, som de skal.«

Selv om mange busser har dumpet politiets tjek de to dage, føler de to 18-årige sig ikke utrygge ved at tage bussen.

»Det er en kort tur, og der er ingen anden færdsel på ruten, så det tænker man ikke over. Derudover gør de andre gæster det til en sjov tur,« siger Rasmus Mønsted.

Talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde understreger, at hele forløbet skal undersøges til bunds.

»Men det er endnu for tidligt at vurdere, om der kommer nogen form for refundering eller kompensation,« siger han.

