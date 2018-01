Signe Sørensen fik sig noget af et chok, da hendes mand torsdag ringede og fortalte, at der var brand i deres hus på Juvelvej i Horsens. Situationen blev bestemt ikke bedre, da hun pludselig så, at en video af hendes brændende hus blev sendt live på Facebook.

»Jeg arbejder i Aarhus, og en kollega ville køre mig hjem, men så var vi lige nået ned i bilen, da folk begyndte at skrive til mig: ’Er I okay? Hvad sker der? Er I hjemme?’« fortæller Signe Sørensen til BT.

Hun blev noget overrasket over, hvorfor så mange af hendes familiemedlemmer og bekendte tilsyneladende vidste, at hendes hus var i brand. Men svaret lød ens fra dem allesammen.



»De svarede, at de havde set det på Facebook. Så jeg gik ind og kiggede, og der var videoen allerede 30 minutter gammel, og jeg havde selv vidst det i omkring 20 minutter,« siger Signe Sørensen.

Det viste sig, at det var Horsens Folkeblad, der viste en live-video på Facebook af det brændende hus på Juvelvej.

»Så blev jeg altså lidt sur. Hele familien og vores venner bliver bekymret, og man har heller ikke lyst til at svare 20 mennesker på det tidspunkt,« forklarer Signe Sørensen, som efterfølgende skrev en Facebook-kommentar til Horsens Folkeblad.

Da Signe så, at Horsens Folkeblad sendte live fra hendes hjem i flammer, skrev hun følgende kommenatr på Facebook. Foto: Facebook.com Da Signe så, at Horsens Folkeblad sendte live fra hendes hjem i flammer, skrev hun følgende kommenatr på Facebook. Foto: Facebook.com

Hun er egentlig mest sur over, at Horsens Folkeblad så hurtigt viste en video af hendes hjem, inden hun selv havde en chance for at nå at informere familie, venner og ikke mindst hendes søn på 12 år, som har diagnosen ADHD og autisme.

»Det, jeg var mest ræd for, var, at nogle fra klassen opdagede det og fortalte min søn det, inden vi fik sagt det til ham. Især fordi det er så vigtigt, hvordan han får fortalt ting. Man kan ikke bare slynge det ud, som man kan med andre. Det var nok også mest derfor, jeg blev irriteret over det, men det kan Folkebladet jo ikke vide,« siger Signe Sørensen, som samtidig sender en venlig opfordring om, at man venter med at filme folks private hjem, til de selv har fået en chance for at vurdere situationen.

Fredag er familien blevet installeret i et sommerhus, og her skal Signe, hendes mand og søn foreløbigt bo i fire uger, mens huset bliver undersøgt. Det er nemlig stadig uklart, hvad der præcis forårsagede branden.



»Vi ved ikke, hvad der er sket endnu. De regner med, at det er en el-installation på loftet, men kriminalteknikerne kommer først på tirsdag og undersøger det. Så lige nu har vi ingenting, fordi alt er lukket af, og der må ikke blive taget mere inde i huset,« forklarer Signe Sørensen.

Her dagen efter branden modtager hun stadig søde beskeder fra folk, der så hendes hus brænde på Facebook, og hun har stadig ikke fået svaret alle, fordi det hele stadig er noget voldsomt.

»Jeg har svaret nogle enkelte af dem, men ikke dem alle sammen. Jeg får stadig beskeder, men hver gang bliver jeg ked af det, når de skriver. De sender de sødeste beskeder, og så bliver jeg rørt igen og må lægge det væk lidt,« forklarer Signe Sørensen til BT. Hun understreger dog, at hun er meget glad for de mange beskeder.

Horsens Folkeblad valgte i kølvandet på Signes kommentar at fjerne videoen. Mediet har også beklaget, at det virkede stødende.