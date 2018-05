Flere elevers druk har ført til, at Slagelse Gymnasium har valgt helt at aflyse den traditionsrige sidste skoledag med fælles morgenmad før læseferien.

Det skriver TV ØST.

Efter planen skulle afgangseleverne på Slagelse Gymnasium onsdag have holdt den traditionsrige dag, hvor de blandt andet skulle spise morgenmad sammen for at markere, at deres læseferie begynder.

Men flere elever mødte ifølge rektor Lotte Büchert berusede op i skole tirsdag, ligesom de drak i løbet af formiddagen, og det førte til, at gymnasiet valgte at aflyse dagen.

'En stor del af eleverne mødte fulde op i skole i dag (tirsdag, red.), og desuden drak de i løbet af skoletiden til trods for, at jeg på en morgensamling i sidste uge tydeligt gjorde opmærksom på, at sidste skoledag er den 23. maj og ikke den 22. maj, og at man ikke møder op i skole i beruset tilstand, og at jeg netop ville aflyse sidste skoledagsarrangementet onsdag formiddag, hvis nogle af eleverne kom påvirkede i skole i dag tirsdag', skriver hun på Slagelse Gymnasiums hjemmeside.

Men flere elever valgte altså ifølge rektoren at ignorere den advarsel.

'Det mundede ud i en festlignende situation i spisefrikvarteret, hvor elever dansede og hoppede på bordene, hvoraf et par af bordene tilmed er blevet ødelagt', forklarer Lotte Büchert og understreger, at hun godt kan forstå, at mange elever er skuffede over, at deres sidste skoledagsarrangement er blevet aflyst.

'Men alle elever vidste som sagt, at sidste skoledagsarrangementet ville blive aflyst, hvis de mødte berusede op i dag (tirsdag, red.). Det hører sig ikke til på en skole, at man drikker sig sanseløst beruset i skoletiden. Den skolekultur ønsker jeg ikke på Slagelse Gymnasium. Vores elever forventer at blive behandlet som myndige voksne mennesker, og jeg mener bestemt, at vi behandler vores elever sådan, og netop derfor bør vi, som arbejder på gymnasiet, forvente det samme af vores elever, nemlig, at de opfører sig voksent og tager ansvar', skriver hun og slutter:

'Det er ikke voksne mennesker, som tager ansvar, der mødte i skole i dag, og derfor besluttede jeg at aflyse sidste skoledagsarrangementet.'

I et debatindlæg i Sjællandske oplyser nogle af afgangseleverne, at de er triste over beslutningen.

'Det faktum, at nogle elever ødelægger oplevelsen for alle, hvilket ender ud i en kollektiv straf, er hverken acceptabelt eller retfærdigt,' skriver de blandt andet.