Et film-arrangement i CinemaxX i København, der gentages tirsdag i Aarhus, har fået hård kritik for at fremme Islams budskaber i Danmark, men en af biografgængerne fortæller, at han oplevede eventet som ganske harmløst.

Særligt et oplæg inden filmen fra den australske imam Mohamed Hoblos, der spiller med i filmen ‘Last Chance,’ har fået kritik, fordi Hoblos har udtalt i et Youtube-klip, at ‘enhver person, der misser én bøn - ikke to - én bøn, er i Allahs øjne værre end en morder, værre end en voldtægtsmand, værre end en terrorist og værre end en pædofil.’

Men der var ingen prædiken eller religiøse budskaber i CinemaxX mandag aften, ifølge den 41-årige rådhusbetjent, Shahed Yaqoob.

»Mohamed Hoblos holdt tale inden filmen, hvor han blandt andet sagde, at filmen var baseret på virkelige hændelser og var hans egne oplevelser. Det var meget spændende. Han introducerede sig selv og sit netværk, men der var ingen prædiken eller budskaber om, at man eksempelvis ikke må spise svinekød,« siger Shahed Yaqoob.

Han fortæller om sig selv, at han er født i England, har pakistanske rødder men er opvokset i Danmark og er ‘halvt troende.’

Shahed Yaqoob kendte ikke til Mohamed Hoblos udtalelser i det kontroversielle Youtube-klip, men han mener under alle omstændigheder ikke, at udtalelserne skal diskvalificere et film-arrangement med imamen.

»Jeg synes ikke hans tidligere udtalelser skal ødelægge det gode arbejde med denne her film,« siger han.

»Filmen var udmærket, selvom den nok mest var til en yngre målgruppe. Det var et godt budskab for de unge mennesker, at de skal tage sig en uddannelse og ikke kun tænke på hurtige penge,« siger han om kortfilmen, der ifølge Shahed Yaqoobs resume handler om en ung mand (Ibby, red.), der sælger stoffer, inden han møder imamen Mohamed Hoblos, der spiller sig selv, som forsøger at guide ham væk fra kriminalitet.

Biografen Cinemaxx i Fisketorvets Shopping Center. Arkivfoto Foto: JACOB LANGVAD NILSSON Biografen Cinemaxx i Fisketorvets Shopping Center. Arkivfoto Foto: JACOB LANGVAD NILSSON

Særligt folketingsmedlemmet for Dansk Folkeparti, Kenneth Kristensen Berth, har skældt ud på CinemaxX.

‘Ufatteligt at CinemaxX vil lægge biograf til en gal islamists prædikener,’ skriver han på Facebook.

Han har i øvrigt stillet et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), hvor han blandt andet spørger, om det er ‘gavnligt, at danske biografer medvirker til at fremme islamismens budskab over for unge mennesker?’

CinemaxX har over for BT forklaret, at der ikke er fundet grund til at aflyse fremvisningen af ‘Last Chance’ tirsdag i Aarhus, blandt andet fordi filmens indhold ikke ‘er af stødende, ulovlig eller på anden måde kompromitterende karakter.’