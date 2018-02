'Måske synes du, at det er mærkeligt eller flovt at onanere, men det er helt normalt. Næsten alle gør det. Og det er godt, for det er vigtigt at lære sin krop at kende.'

Sådan skriver forfatteren Sabine Lemire i en ny børnebog om sex, som henvender sig til de 8-12-årige børn.

I bogen 'Hvad er sex?' ser man naive tegninger af børn i flere former for onanisituationer med blandt andet pude og håndbruser, sex mellem voksne samt en detaljeret tegning af et lyserødt, erigeret lem, som får påført et kondom.

Foto: Illustration: Rasmus Bregnehøi (fra bogen 'Hvad er sex?') Foto: Illustration: Rasmus Bregnehøi (fra bogen 'Hvad er sex?')

Og det har ifølge Jyllands-Posten været vigtigt for forfatteren ikke at lægge fingre imellem, når hun beskriver forelskelse, kærestesorg, krop, sex, onani, fødsel og deling af nøgenbilleder på nettet til de yngste.

Man skal nemlig lære om lyst for at vide, hvornår man skal sige fra, fortæller hun til avisen, og i dag er forældre ikke så gode til at tage snakken, da de slet ikke regner med, at børnene er så langt fremme, som de er.

»Men netop i dag ser børn sindssygt mange ting, så jeg vil ikke mene, at det er så farligt med et kapitel om onani, også selv om man ikke er der endnu. Mange små børn onanerer også, så det er et kapitel, som måske virker provokerende, men som er aktuelt tidligere end så meget andet,« siger hun til Jyllands-Posten.

Foto: Illustration: Rasmus Bregnehøi (fra bogen 'Hvad er sex?') Foto: Illustration: Rasmus Bregnehøi (fra bogen 'Hvad er sex?')

Hun erkender, at nogle nok vil mene, at 10-årige er for unge til så eksplicitte illustrationer og beskrivelser, som 'Hvad er sex?' indeholder, men hun mener, at vi er blevet for forsigtige i dag, efter man i 70'erne gik i den anden grøft og skrev, at 'moren og faren gerne vil have pikken ind i kussen. Det er nemlig dejligt'.

Foto: Illustration: Rasmus Bregnehøi (fra bogen 'Hvad er sex?') Foto: Illustration: Rasmus Bregnehøi (fra bogen 'Hvad er sex?')

Istedet ønsker hun at lande et sted midt imellem de to og nævner i bogen de mest gængse ord for både samlejet og kønsorganerne, men holder sig i udgangspunktet til at tale om tissemand og tissekone samt vagina og penis.

I bogen er der tegninger af en mands og en kvindes underliv samt beskrivelser af, hvad de forskellige dele i kroppen hedder, og hvad deres funktion er.

Bogen 'Hvad er sex? En bog om kys, knald og kærlighed til børn og deres voksne' er skrevet af Sabine Lemire og illustreret af Rasmus Bregnhøi. Den udkom torsdag på forlaget Gyldendal.

Hvad mener du om de eksplicitte tegninger og beskrivelser i en bog til 8-12-årige?

Deltag i Facebook-debatten under afstemningen.