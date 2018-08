Alle bør blive vaccineret, lyder anbefalingen efter stigning i antallet af mæslingetilfælde i Europa.

København. Antallet af mæslingetilfælde er steget betydeligt i år i Europa. Det betyder, at risikoen for at blive smittet er større, vurderer Statens Serum Institut (SSI), der derfor anbefaler, at alle, som ikke er vaccineret, bliver det.

Fra i april i år har alle voksne haft mulighed for gratis at blive vaccineret mod mæslinger. Og det er et tilbud, som afdelingslæge Palle Valentiner-Branth mener, at man skal tage imod.

- Når man rejser til lande, hvor vaccinationsdækningen er lavere, og hvor der er udbrud af mæslinger, så er der en risiko for, at man får en ubehagelig souvenir med hjem, siger han.

41.000 tilfælde af mæslinger er registreret rundt om i Europa i årets første seks måneder. Det er en betydelig stigning i forhold til hele 2017, hvor Verdenssundhedsorganisationen, WHO, registrerede knap 24.000 tilfælde i løbet af året.

Over halvdelen af de tilfælde, som er konstateret i Europa i år, er registreret i Ukraine. Her har omkring 23.000 været syge af mæslinger.

Seks andre lande har registreret over 1000 tilfælde hver i år. Det er Frankrig, Italien, Grækenland, Georgien, Rusland og Serbien.

/ritzau/