To røde påbud og en fejlagtig opkrævning på 13,4 millioner kroner for arbejde, der aldrig har været udført.

Det er blot den seneste udvikling i sagen om Gribskov Kommunes samarbejde med det private firma Attendo, der tilbage i 2013 overtog al hjemmepleje og sygepleje i den nordsjællandske kommune.

Spørgsmålet er, om kommunen kan komme ud af kontrakten. Det har tidligere borgmester Kim Valentin (V) gentagne gange sagt, at man ikke kunne. Men det maner både en advokat og en professor nu til jorden, skriver Ugeposten Gribskov.

»Der er ikke så mange dikkedarer her. Jeg er ikke et splitskund i tvivl om, at kommunen kan ophæve kontrakten. Og hvis overfaktureringen (på 13,4 mio. kr.) er lavet systematisk, er vi faktisk nærmest ude i, at man kan rejse en straffesag mod Attendo. Man taler nærmest om en Brixtofte, hvis nogen overfakturerer og bliver ved med det, uden at kommunen skrider ind,« siger advokat David Frølich, der blandt andet har speciale i kontraktsret, til avisen.

Ifølge en aktindsigt, som Ugeposten Gribskov har fået, viser kontrakten mellem kommunen og Attendo, at aftalen kan 'ophæves helt eller delvist af kommunen, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra Hovedleverandørens (Attendos) side'. Ydermere fremgår det ifølge Ugeposten Gribskov af kontrakten, at 'Kommunen er berettiget til at betragte Aftalen som væsentligt misligholdt, såfremt Leverandøren er blevet tildelt to røde påbud'.

De to røde kort vil altså være rigeligt til at ophæve kontrakten, lyder vurderingen fra David Frølich.

Også professor ved Syddansk Universitets juridiske institut, Kim Østergaard, der forsker i offentlige-private samarbejder, peger på, at Attendos to påbud er en væsentlig misligholdelse af kontrakten med Gribskov Kommune. Han mener desuden, at kontrakten er for uklart formuleret og på flere punkter er decideret selvmodsigende.

Regningen på 13,4 millioner kroner er for pleje til borgere, der er fraflyttet kommunen eller som er døde. Attendo har tilbagebetalt beløbet og udarbejdet en plan for efterlevelse af kommunens plan, som er blevet godkendt af kommunen. Der er, ifølge centerchef i Gribskov Kommune, Mikkel Damgaards, ingen grund til at tro, at Attendo har handlet i ond tro.

Tidligere borgmester Kim Valentin (V) mener dog stadig, at kommunen skal fyre Attendo.

»Tilliden er så meget brudt, at vi bør sætte en proces i gang med at få Attendo ud af vores leverandørliste. Det er nu borgmesteren og formanden for ældreudvalget, der skal tage stilling til det her,« siger Kim Valentin til Frederiksborg Amts Avis.

Attendo står for plejen af 1.038 borgere i Gribskov Kommune - og idet firmaet står for hele hjemmeplejen har kommunen ikke umiddelbart personale, der kan tage over efter virksomheden.