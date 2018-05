Ventelisterne til behandling for seksuelt misbrug i barndommen vokser, viser nye tal fra ministerium.

København. Stadig flere, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, må vente flere år på at få behandling. Det er situationen trods en politisk aftale, der fastslår, at ventelisterne ikke må vokse.

Det viser nye tal fra Børne- og Socialministeriet, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

318 voksne står i øjeblikket i kø for at få hjælp på en af Center for Seksuelt Misbrugtes tre afdelinger. Ventetiden var i 2013 op til halvandet år, i 2015 op til to år, og i dag er den steget til op til to et halvt år.

Centrene blev oprettet med satspuljeaftalen i 2012. Formålet var at tilbyde gratis behandling til personer, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Men allerede i 2013 opstod der problemer med lange ventelister. I 2015 var ventetiden så lang, at den ansvarlige minister kaldte det "beklageligt".

- Det tyder helt klart på, at der er behov for at gøre mere, sagde daværende socialminister Manu Sareen (R) i 2015.

Formand for bestyrelsen på Center for Seksuelt Misbrugte i Odense Conny Stolberg Rohr fortæller, at centret får så mange henvendelser, at ventelisterne står til at blive endnu længere.

- Folk ringer hver dag. Det er dybt frustrerende, når de får at vide, at de ikke kan få behandling foreløbig. Prøv at forestille dig at få den besked, hvis du har været udsat for tvungen dyresex eller har været solgt til mænd, siger hun til Jyllands-Posten.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil tilføre flere penge til området.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) oplyser til Jyllands-Posten, at hun er villig til at drøfte det i forhandlinger om brugen af satspuljemidlerne.

/ritzau/