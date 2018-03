En familie i den midtsjællandske by Kisserup havde glædet sig til at deres elskede kat Topper skulle have killinger. Men glæden blev til dyb sorg, da seks-årige Nathali for to uger siden opdagede et blodspor i et krat omkring 50 meter fra forældrenes hus, mens hun legede en søndag formiddag.

Nathali opdagede, at der lå noget mellem bladene og så, at det var Topper. Den gravide familiekat lå i en pøl af sit eget blod inde i krattet. Død af et enkelt skud lige midt i hovedet.

»Jeg turde ikke gå derind, hvis jægeren stadig var der. Men jeg kunne se, det var Topper. Hun blødte meget,« siger Nathali til sn.dk.

Det er anden gang på blot to måneder, at en af familiens katte er blevet ramt af skud. Første gang slap katten med et skudsår i skulderen, men denne gang var der intet at gøre: både Topper og killingerne i dens mave omkom.

Ifølge Nathalis storesøster Jessica Skyttefeldt var Topper en kælen og mennesketryg familiekat, så hun og resten af familien forstår ikke, hvorfor nogen har fundet trang til at skyde den.

Derfor beder familien alle dem, der føler sig generet af en kat om at henvende sig til ejeren i stedet for at gribe til selvtægt - som faktisk også er ulovligt med mindre katten angriber andre husdyr, eller der er fare for at den vil angribe mennesker eller ejendom, ifølge mark- og vejfredsloven.

Nathalis mor Marianne Jensen fortæller til sn.dk, at børnene føler sig utrygge og har haft svært ved sove siden Topper blev skudt.

I dag ligger Topper begravet i familiens have, hvor de har sat et lille trækors til minde om deres elskede husdyr. Nathali og to-årige Jamilah har også lagt blomster ved Toppers grav.

Familien vil nu sætte en kattegård op, så kattene kan opholde sig udendørs uden at løbe frit rundt, i det håb, at det forhindre, at flere af kattene bliver skudt.

De ved ikke, hvem der skød Topper.