Et vejrfænomen af de ikke helt typiske ramte søndag Roskilde festival.

En hvirvelvind, der piskede hen over campingområdet, trak, støv og skrald op i luften og sled i telte og pavillioner, mens festivalgæsterne dækkede mund og øjne for at undgå støvet.

Hos DMI kalder man fænomenet for en støvdjævel - eller som Voldborg i sin tid døbte dem ‘snurrebasser’.

I 2008 var der én, der rev et telt op i luften på Roskilde, men den her er en lille en. Den kan højst rive en hat af eller vælte et telt Senior klimatolog John Cappelen fra DMI

»Det er en hvirvelvind, der opstår en varm sommerdag, hvor solen bager og opvarmer jorden kraftigt. Når den varme luft stiger til vejrs, kan opvindene strække hvirvler og få dem til at snurre hurtigere,« forklarer DMIs senior klimatolog John Cappelen og sammenligner bevægelsen med den en skøjteprinsesse laver, når hun i en piruette strækker armene for at få mere fart på.

I en ørken kan støvdjævlene blive helt op til ti meter brede og 100 meter høje.

»I 2008 var der én, der rev et telt op i luften på Roskilde, men den her er en lille en. Den kan højst rive en hat af eller vælte et telt,« siger han.

Tisstøv

En andet fænomen, som en varm Roskilde Festival er uløseligt forbundet med, er forekomsten af urinstøv.

Urinstøvet dannes, når festivalgæsterne ikke gider stå i kø til toiletterne, men i stedet lader vandet i det fri.

»Når temperaturen er høj, fordamper urinen hurtigt, og ammoniak fra urinen spredes med luften. Lugten kan være irriterende, og folk kan nærmest få løbende øjne af det,« har professor Flemming Konradsen, fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet tidligere forklaret til videnskab.dk.

Om Roskildes snurrebasse søndag var så djævelsk, at den var fyldt med urinstøv, kan John Cappelen ikke sige:

«Men når der er støvet og tørt, vil der komme urinstøv, og det vil også blive hvivrlet op i sådan en her.«