BT kan i dag løfte sløret for en spektakulær sag om Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning, som får to eksperter til at bruge ord som magtfordrejning, forskelsbehandling og chikane af den københavnske husejer Søren Sørensen.

Her i videoen kan du se Søren Sørensens egen gennemgang af de forhold, som kommunen ønskede rettet.

Du kan læse hele historien om Sørens kamp HER.

Og her kan du læse dagens B.T. Mener, hvor ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, kommenterer på Københavns Kommunes sagsbehandling.