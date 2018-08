Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Københavnerbydelen Nørrebro har de seneste dage været plaget af uroligheder og flere bilafbrændinger. Men hvorfor der pludselig bliver brændt biler af i stor stil, aner politiet ikke.

Natten til søndag stod den første bil i brand kort før midnat på Læssøesgade tæt ved søerne i København. Godt en time senere, klokken 01.02, brændte en bil helt ud i Rovsingsgade på Ydre Nørrebro. Klokken 04.24 og 04.37 var det så henholdsvis i Wesselsgade og Sjællandsgade, at biler blev sat i brand.

De fire bilafbrændinger kommer efter, at to biler og flere containere stod i flammer natten til fredag, mens de natten til lørdag gik ud over yderligere to biler samt flere skraldespande og containere.

Videoen over artiklen er filmet på Læssøegade natten til søndag.

Men hvorfor der pludselig er sket et boom i bilafbrændinger i den hård prøvede bydel, tør Københavns Politi ikke gisne om.

»Jeg kan ikke give dig en officiel forklaring, for vi ved det ikke. Lige nu arbejder vi og Københavns Kommune på højtryk for at finde ud af, hvad årsagen til urolighederne og brandene er,« siger vagtchef Henrik Brix til B.T.

De to første nætter blev der foretaget henholdsvis to og tre anholdelser, men gerningsmændene fra lørdag nats uroligheder kender politiet ikke. Man mistænker dog, at det kan være fra samme gruppering, som stod bag urolighederne de forrige nætter.

»Den bil, der brændte i Læssøesgade, kan have været en selvantændelse. Det er vi ved at finde ud af. Men de andre brande var påsat,« siger Henrik Brix.

Ifølge TV2 Lorry deltog omkring 15-20 personer i urolighederne de første dage, mens omkring 50 betjente var på gaden for at håndtere situationen fredag aften og natten til lørdag.

Her blev tre personer blandt andet anholdt på fersk gerning, mens de var i gang med at sætte ild til genstande. Anholdelserne fandt sted i området omkring Hans Tavsens Park ved Assistens Kirkegården, opyser politiet.