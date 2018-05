Kronprins Frederik indleder fødselsdagsfejring med at løbe landet tyndt. Her er tidsplanen for Royal Run.

Aalborg. Kronprins Frederik må trods rygproblemer igennem et travlt løbeprogram mandag, når han sammen med over 70.000 løbere og kongehusentusiaster løber Royal Run.

Her kan du se, hvornår kronprinsen er at finde i de fem løbebyer landet over:

* Aalborg: Lidt over klokken 09.00 skyder kronprinsen distancen "One Mile" (1,609 kilometer) i gang, hvor han selv løber med.

* Aarhus: Kronprinsen ventes at ankomme mellem klokken 10.30 og 11.00. Efterfølgende løber han "One Mile".

* Esbjerg: Kronprinsen ventes at ankomme mellem klokken 13.00 og 13:30. Efterfølgende løber han "One Mile".

* Odense: Kronprinsparret ankommer omkring klokken 16.00. Kronprins Frederik løber "One Mile", og kronprinsesse Mary løber ti kilometer.

* København: Kronprinsen ankommer mellem klokken 18.00 og 18.30. Han løber ti kilometer.

* I alle byer vil der være en lang række arrangementer omkring startområdet, hvor borgmestre holder taler, og der synges fødselsdagssang.

Kilder: Royalrun.dk.

/ritzau/