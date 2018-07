De meget høje temperaturer og den tørre sommer byder på ubudne gæster - nemlig hvepse. B.T. kommer her med gode råd til, hvad du kan gøre for at slippe af med dem.

Onsdag skrev B.T., at der i år er historisk mange hvepse i landet. Nu kommer B.T. i samarbejde med læserne med råd til, hvad man kan gøre for at forhindre de irriterende insekter i at terrorisere aftensmaden på terrassen.

Klaus Joensen skriver: 'Cola og sukker. Vi havde et kæmpe problem med hvepse en sommer og rent tilfældigt opdagede vi det. Fangede nok 400 hvepse på to-tre dage, og vi har ikke haft nogen siden.'

Heidi Hjortsberg Poulsen skriver: 'Et fif. Find en brun papirspose, krøl den sammen og hæng den op et sted på terrassen. Så flyver de hurtigt videre, da de så tror, der allerede er et hvepsebo, og de undgår hinandens zoner. Vi var totalt hvepse-fri sidste år.'

Lise Marie Langeland skriver: 'Her byggede de et bo inden under vores halvtag. Jeg tog ud og købte hvepsefri spray på dåse, sprøjtede det ind, og det dræber både hvepse og andet i boet. Nu har vi ingen hvepse længere. Der er til mindst otte gange i sådan en dåse, og det virker effektivt må jeg sige.«

Herunder kan du se andre gode råd til, hvad du kan gøre, når hvepsene plager, ifølge Idé Nyt.