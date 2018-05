Torsdag meddelte Coop Danmark i en pressemeddelelse, at de lukker 16 supermarkeder rundt om i landet.

I pressemeddelelsen skriver Coop Danmark, at de 16 butikker tilsammen har givet Coop et underskud på et årligt to-cifret millionbeløb.

Der er tale om 15 Dagli'- og LokalBrugsen-butikker samt én Brugsen på Amager i København. BT har samlet alle de berørte butikker på kortet herunder, så du kan tjekke, om din lokale Brugsen er en af dem, der pr. den 30. juni i år må lukke og slukke.

De 16 punkter på kortet herunder markerer altså de 16 supermarkeder, som Coop Danmark pr. den 30. juni 2018 lukker.



Henter kort...

På grund af lukningen af butikkerne kommer 300 medarbejdere til at blive berørte. Coop oplyser, at de vil forsøge at skaffe dem jobs andetsteds i nogle af Coops øvrige kæder.