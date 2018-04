Øverst i videoen kan du kan live følge det danske rumprojekt ASIM, der skal lande på Den Internationale Rumstation.

Danmarks største rumprojekt blev sendt op i rummet mandag aften dansk tid. I dag kl. 13 lander projektet, som er et observatorie, på Den Internationale Rumstation, hvor astronauter skal fange det med en robotarm.

Det 350 millioner kroner dyre projekt kaldes ASIM, hvilket står for Atmosphere-Space Interactions Monitor, som er et observatorium, der skal tage billeder af lyn i rummet.

»Det er ganske stort, fordi vi har illustreret, at Danmark både videnskabeligt og industrielt har formået at lede og koordinere et ambitiøst rumprojekt,« fortæller Michael Linden-Vørnle, astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space, som har stået for forskningsdelen af projektet.

Vi er helt oppe at køre på DTU Space i dag, et fremragende teknisk-videnskabeligt samarbejde mellem industri og universiteter, DTU/Terma, er gået op i en højere enhed. https://t.co/72Uj8ns5NI — DTU Space (@DTUSpace) 2. april 2018

Sådan foregår ankomsten

Elon Musks rumfartsvirksomhed SpaceX står for transporten af det 314 kilo tunge projekt, der mandag aften klokken 22.30 blev sendt ud i rummet med en Falcon-9 raket fra Kennedy Space Center i Florida.

ESA’s #SpaceStormHunter @ASIM_Payload, an observatory to monitor electrical discharges in the upper atmosphere, is on its way to the @Space_Station

Details: https://t.co/YJUWtQWBIq pic.twitter.com/9jSIdDvAyE — ESA (@esa) 3. april 2018

Observatoriet befinder sig i rakettens Dragon-rumkapsel, som lige nu er tæt på at lande på Den Internationale Rumstation.



Michael Linden-Vørnle beskriver hvordan selve processen skal forløbe, når rumkapslen skal fanges af rumstationen:



»Dragon-kapslen kan ikke selv koble sammen med rumstationen, derfor skal astronauterne ombord på rumstationen bruge en robotarm til at tage fat i rumkapslen, hvilket kommer til at ske omkring klokken 13,« forklarer han og fortsætter:



»Så fører de rumkapslen sammen med rumstationen, det forventes at ske cirka en halvanden time efter, og så vil rumkapslen være koblet sammen med rumstationen, så astronauterne kan gå ned i Dragon.«

»Koreograferet som en ballet«

Astrofysikeren frygter ikke, at landingen mislykkes, tværtimod er han rimelig overbevist om, at sammenkoblingen kommer til at forløbe helt som planlagt.



»Det mest kritiske på sådan en mission er opsendelsen. Raketten kan for eksempel eksplodere, men når først du er kommet ud i rummet, foregår det meget stille og roligt, og når rumkapslen nærmer sig rumstationen, sker det meget kontrolleret. Og så tager robotarmen stille og roligt fat i rumkapslen, og det er noget, som astronauterne har trænet og trænet. Det sker lige så koreograferet som en ballet.«

Kim Plauborg, afdelingsleder for rumfartselektronik i Terma, som har været hovedentreprenør på projektet, er også rimelig sikker på, at observatoriet skal lande.

»Selvfølgelig er det en delikat proces, der kan gå galt, det har det også gjort før, men det foregår ret stille og roligt, så jeg er rimelig fortrøstningsfuld ved at det nok skal lykkes,« fortæller han og forklarer, at han glæder sig til, at projektet lander.

»Det bliver en af de mere spændende øjeblikke. Det har været et projekt, som har fyldt meget. De spæde idéer til projektet startede for omkring 20 år siden hos DTU Space, og jeg har selv været involveret i projektet i 10 år, så det har fyldt meget i vores liv, og nu glæder vi os til at se resultaterne af vores anstrengelser.«



Men selvom rumkapslen lander i dag, er det er først fredag 13. april, at ASIM bliver monteret udvendigt på Den Internationale Rumstation.

Herfra skal det bruges til at studere tordenvejr for at for en bedre forståelse for klimaproblemer og samtidig lære mere om de lyn, der går ud i rummet.

@ASIM_Payload nu godt på vej til @Space_Station viser DK er internationalt førende rumnation på udvalgte områder. Investering i rummet gavner DK mangefold. Nu glæder vi os til banebrydende data om lyn @DTUSpace @DTUtweet @UFM_MIN @sorenpind @Terma_Global https://t.co/plykYVpQbu pic.twitter.com/kmO8WVL8WA — Kristian Pedersen (@SpacePedersen) 3. april 2018