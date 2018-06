Fysisk træning gør ikke kun underværker for din figur i spejlbilledet – det kan også have god effekt på en lang række lidelser. Det fastslår Sundhedsstyrelsen i en ny rapport, der samler eksisterende viden på området.

Forskere har i mange år vidst, at fysisk træning var godt i behandlingen af en lang række sygdomme, men i løbet af de senere år er der kommet endnu mere solid viden, der er med til at understrege behovet. En viden, som Sundhedsstyrelsen nu har samlet i en rapport med en kortlægning af 31 lidelser.

Hvorfor får du ikke trænet så meget, som du kunne tænke dig?

»Fysisk træning kan påvirke nogle sygdommes udvikling og være med til at mindske symptomerne. Desuden kan fysisk aktivitet generelt bidrage til at øge konditionen og muskelstyrken hos borgere, der er svækkede af sygdom,« siger akademisk medarbejder i Sundhedsstyrelsen, Tue Kristensen, der blandt andet fremhæver type 2-diabetes, bryst-, tarm- og prostatakræft som nogle af de sygdomme, hvor træning bør indgå som en del af behandlingen.

Der findes dog ingen generel formel på, hvordan man så skal træne, hvis man har en af de 31 lidelser listet i rapporten – for nogle lidelser er konditionstræning det bedste, f.eks. i forbindelse med forhøjet blodtryk, mens det for andre er bedre at fokusere på en kombination af styrke- og konditionstræning, f.eks. i forbindelse med knogleskørhed.

Herunder kan du klikke på de forskellige prikker ved kroppen og se, hvilke 31 sygdomme du kan træne væk og hvordan. På mobilen skal du trykke på baggrunden for at fjerne tekstboksen igen.