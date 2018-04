I videoen foroven: Se indslaget om Brønshøj Skole, der er på listen over Danmarks værste skoler.



Brønshøj Skole i København er en af de 22 skoler, som er kommet på særligt tilsyn hos Styrelsen for Kvalitet og Undervisning under Undervisningsministeriet.

I Brønshøj Skoles tilfælde skyldes det, at gennemsnittet ved skolens afgangsprøver lå betydeligt under hvad man burde forvente, når man ser på den sociale sammensætning af elever, som går på skolen.

Skolen er kommet under tilsynet i maj 2017, men skolen har arbejdet målrettet med udfordringerne i flere år og i skoleåret 2016/2017 lå skolens afgangsprøver ganske tæt på det niveau, som man kunne forvente det ville.

»Det var særligt vores resultater i matematik, som lå under det forventede niveau. Faktisk lå karakterne helt ned til 1,5 karakterer under det niveau, som man kunne regne med at eleverne burde have, når man ser på deres sociale baggrund. Det gik igen gennem flere år, så det var ikke et problem, der kunne tilknyttes nogle konkrete lærere. Vi måtte simpelthen erkende, at vi måtte ændre den måde, som vi underviste eleverne på,« siger skoleleder Mikkel Weine.

Mikkel Weine er skoleleder på Brønshøj Skole, som igennem en årrække har scoret dårligere karakterer end man kunne forvente. Derfor er skolen i 2017 kommet på særligt tilsyn. Mikkel Weine har dog gennemført en ændring af hele undervisningsformen og i skoleåret 16/17 lå skolen betydeligt højere. Foto: Nils Meilvang Mikkel Weine er skoleleder på Brønshøj Skole, som igennem en årrække har scoret dårligere karakterer end man kunne forvente. Derfor er skolen i 2017 kommet på særligt tilsyn. Mikkel Weine har dog gennemført en ændring af hele undervisningsformen og i skoleåret 16/17 lå skolen betydeligt højere. Foto: Nils Meilvang

Han startede i skoleledelsen i 2013, hvor arbejdet begyndte allerede i 2014.

»Det er vigtigt at understrege, at det er et langt sejt træk,« siger Mikkel Weine og fortsætter:

»Vi har blandt andet gjort det, at vi har sikret, at undervisningen i alle klasser på samme årgang modtager den samme undervisning. På den måde har vi også kunne sætte lærerne sammen i teams, så alle klasser kunne nyde godt af de enkelte læreres stærke sider. Tidligere var det simpelthen sådan, at den ene lærer ikke vidste hvad den anden lavede,. Undervisningen for to klasser på samme klassetrin kunne være vidt forskellig,« siger han.

Der er ofte stor niveauforskel på elevernes kompetencer og derfor skal de ikke alle sammen have det samme mål Mikkel Wiene, skoleleder

»Vi arbejder læringsmålsstyret og med stor fokus på undervisningsdifferentiering. Der er ofte stor niveauforskel på elevernes kompetencer og derfor skal de ikke alle sammen have det samme mål. For eksempel kan det være, at alle elever i svømning skal lære at svømme. Men den elev, der har vandskræk skal gå efter at kunne svømme 50 meter i et stræk. En elev, der har svømmet i fritiden i mange år, skal måske svømme 200 meter i den korrekte stilart. Det er præcis det samme, vi gør i matematik. På den måde kan eleverne opnå deres mål og gå hjem, og føle de duer til noget. Det er virkelig afgørende,« siger Mikkel Wiene.

Hvor ligger I henne om et par år?

»Der er det mit håb, at vi ligger på et gennemsnit, der er over hvad man kan forvente af os.

Sådan gør du, hvis du er utilfreds med dit barns skole - Hvis du er utilfreds med dit barns lærer, så undgå at brokke dig overfor andre forældre i klassen. Tag dine bekymringer med til læreren selv og hvis det ikke fungerer, så tal med skolelederen. Skolelederen er forpligtiget til at reagere på en forælders klage over en konkret underviser. Det er dog ikke det samme, som at du får det, som du vil have det. - Mange bekymringer og klager kan også tages op med de forældrevalgte i skolebestyrelsen. De er forpligtigede til at tage forældrenes bekymringer op med skoleledelsen. - Bliver dit barn mobbet, skal du henvende dig til dit barns klasselærer eller skoleledelsen. Du kan her forvente, at skolen griber ind, da du har krav på, at dit barn trygt kan opholde sig i skolen uden at frygte hverken fysisk eller psykisk mobning. - Hvornår skal du skifte skole? Formand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen udtrykker det således: »Der er mange ting, som man kan gøre, for at rette op på sit barns trivsel i skolen. Men omvendt, så skal du spørge dig selv om dette: »hvor længe skal mit barn være ked af det i skolen?«. Det kan kun du selv svare på, men mange forældre som endte med at skifte skole, siger at de ventede for længe.« Hvis du mener, at dit barn skal skifte skole, så er det en voksen-beslutning. Ikke dit barns. Børn kan sagtens sige, at de ikke vil skifte skole, selvom de mistrivedes der hvor de er. Derfor skal du træffe beslutningen selv og ikke lade barnet bestemme. Kilder: Formand i Skole og Forældre Mette With Hagensen, Forældrerådgivningen, AltomBørn.dk, forældrefiduser.dk, Skoleborn.dk

Her er de værste skoler Mølleholmskolen, Høje-Taastrup Kommune Skolen fejler på nationale test i matematik, hvor andelen af elever med et dårligt resultat er steget markant. Skolen har været i tilsyn siden skoleåret 15/16. Selsmoseskolen, Høje-Taastrup Kommune Skolens afgangsprøver er på et uacceptabelt lavt niveau. Samtidigt levede skolen ikke op til Undervisningsministeriets målsætning om at mindst 80 procent skal være ’gode’ til dansk og matematik på nogle af de klassetrin, som tager de nationale tests. Skolen har 72 procent indvandrere. Skolen har været i tilsyn siden skoleåret 14/15. Nørrevangskolen, Randers Kommune Skolens afgangsprøver er på uacceptabelt lavt niveau. Kun 53,5 procent af eleverne er ‘gode’ til at læse og 46 procent er ‘gode’ til matematik. Kravet fra Undervisningsministeriet er 80 procent. Skolen har været i tilsyn siden skoleåret 14/15 og der har været stor udskiftning i ledelsen. I 16/17 ligger afgangsprøverne dog kun 0,2 karakterer under det forventede gennemsnit. Herstedlund Skole, Albertslund Har leveret dårlige resultater ved afgangseksamen i flere år i træk. I 15/16 lå karakterne 0,8 under hvad man forventer af elever med tilsvarende baggrund. I 16/17 ligger afgangsprøverne dog kun 0,2 under det forventede niveau. Rønneskolen, Afd. Søndermark, Bornholm Skolen har oplevet en stor stigning i antallet af de dårligste elever i matematik målt på de nationale tests. Bøgebjergskolen, Faaborg-Midtfyn Skolen har problemer med børnenes trivsel. Hele 73,5 procent af elever i 0-3 klasse svarede “ja, nogle gange” på spørgsmålet om nogle drillede dem, så de blev kede af det. Arenaskolen, Greve Skolen leverer dårlige resultater i nationale tests og har under 45 procent elever, der får resultatet “godt” i dansk og 40 procent, der får “godt” i matematik. Eskilstrup Skole, Guldborgsund Skolen har i to år i træk ligget i de nederste ti procent i landet i mindst tre af de fire bundne prøvefag, som er engelsk, dansk, matematik og den fælles prøve for fysik, kemi, geografi og biologi. Skolen er fortsat i tilsyn, men karaktergennemsnittet er dog hævet i 16/17, så afgangsprøverne nu ligger 0,1 over det forventede gennemsnit. Skolecenter Hirtshals, Hjørring Skolen ligger i de laveste ti procent af landets skoler for eksamensresultater for tre ud af de fire bundne prøvefag. Til gengæld har skolen nu i 16/17 leveret afgangsresultater, der ligger 0,1 over forventet niveau. Skovvejens Skole, afd. Knabstrup, Holbæk Skolen har oplevet et stort fald i antallet af elever, der får karakteren “god” i nationale test i matematik.. Hvidebækskolen, Kalundborg Skolen har haft en stor stigning i elever, som klarer sig dårligt i matematik. Blågård Skole, København Skolen ligger i de nederste ti procent på tre af de fire bundne prøvefag ved skolens afgangseksamener. I 16/17 ligger karakterne 0,3 under forventet niveau. Brønshøj Skole, København Skolen har i to år ligget mere end en halv karakter under det niveau, som man ellers kunne forvente fra elever med samme baggrund. I 16/17 er det dog blevet noget bedre, så skolen ligger 0,2 under forventet niveau. Rådmandsgades Skole, København Skolen har ligget i de nederste ti procent på tre af de fire bundne prøvefag ved skolens afgangseksamener. I 16/17 lå skolens gennemsnit ved afgangsprøverne dog 0,1 over det forventede niveau. Maribo Skole, Lolland Skolen har i to år ligget mere end en halv karakter under det niveau, som man ellers kunne forvente fra elever med samme baggrund. For eksamensåret 15/16 lå skolen en hel karakter under forventet niveau. Skolen er nu opdelt i to afdelinger, Borgerskoleafdelingen og Blæsenborgafdelingen, som fortsat er i tilsyn, men har rettet betydeligt op på karaktergennemsnittet. Toubroskolen, Norddjurs Skolen har meget dårlige resultater i elevernes trivsel. 32,1 procent af elever i 0-3 klasse svarer “ja, tit” og 46,4 procent svarer “nogle gange” på spørgsmålet om de bliver drillet, så de bliver kede af det. Det er næsten 8 ud af 10 elever, som således oplever at blive mobbet.

Glesborg Skole, Norddjurs Har haft problemer med mobning i de små klasser, men i seneste måling fra 16/17, så har skolen opnået markant forbedring. De er stadig under tilsyn, men det forventes afsluttet i år. Sydskolen, afd. Fårevejle, Odsherred Skolen har i mindst to år i træk under 40 procent af eleverne, der får karakteren “god” i de nationale tests i matematik. Hjerm Skole, Struer Har haft problemer med elevers trivsel. Særligt i året 15/16 havde eleverne dårlig trivsel i 4-9. klassetrin. I seneste måling fra 16/17, så har skolen opnået markant forbedring. Der er dog stadigt problemer for især pigegruppen på de pågældende klassetrin. Gesten Børnecenter, Vejen Skolen har oplevet et stort fald i antallet af de dygtigste elever i faget dansk. Faldet er mindst 25 procentpoint over to år og omfatter mere end ti elever. Det er målt på de nationale tests. Karup Skole, Viborg Skolen er udtaget til tilsyn, da elevernes afgangsprøver har ligget i de ringeste ti procent i landet for tre af de fire bundne prøvefag, som er dansk, engelsk, matematik og fælles prøve i fysik, kemi, biologi og geografi. I 16/17 ligger det forventede gennemsnit dog kun 0,1 under forventet niveau. Svend Gønge-skolen, Vordingborg Skolen er udtaget på grund af ringe trivselsmålinger hos eleverne. I 0-3. klasse svarer 13,9 procent af eleverne “ja, tit” på spørgsmålet, om de bliver drillet, så de bliver kede af det. 51,4 procent svarer “ja, nogle gange”. Tallene har været endnu højere tidligere år. Landsgennemsnittet er henholdsvis 9,1 og 42,5 procent. Desuden havde skolens afgangsklasser i skoleåret 15/16 et gennemsnit, der lå hele 1,1 karakter under det forventede niveau for elever med samme baggrund. Ulsted Skole, Aalborg Skolen er udtaget på grund af ringe trivselsmålinger hos eleverne. I 0-3. klasse svarer hele 17,4 procent af børnene “ja, tit” på spørgsmålet om de bliver drillet, så de bliver kede af det. landsgennemsnittet er 9,1 procent og gennemsnittet i Aalborg kommune er 7,1 procent. Skolen har i tre år desuden oplevet en stigning i antallet af elever i 0-3. klasse, der siger “nej” til spørgsmålet “kan du godt lide din skole”. Hele 8,0 procent svarer “nej”, hvor landsgennemsnittet er 2,3 procent. 42,7 procent svarer “ja, lidt”, hvor landsgennemsnittet er 24,0. Kilder: Skolernes kvalitetsrapporter og kommunale målsætningssamtaler, Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik, samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsynsliste.