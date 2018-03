Selv om sneen stadig daler, siger kalenderen forår, og det betyder massevis af fede oplevelser i København. AOK guider dig til de 10 vigtigste.

1. Nyt madmarked på Refshaleøen

Savner du Copenhagen Street Food? Så glæd dig til 27. april, hvor Københavns nye madmarked Reffen åbner på Refshaleøen.

Det er en række af folkene bag Papirøens populære madmekka, der står for Reffen, og de har fået mulighed for at skabe et sted, der er meget større end det gamle. I alt 1.000 kvadratmeter i B&Ws gamle industribygninger samt omkring 9.000 kvadratmeter udendørs giver plads til op imod 100 stader med gademad, drikkevarer og andre sager, og Reffen kommer til at danne rammen om massevis af events og udstillinger.

Du kan følge med i udviklingen på reffen.dk.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Foto: Ida Guldbæk Arentsen

2. Kirsebærtræerne blomstrer

Snart begynder kirsebærtræerne at blomstre rundt omkring i byen, og så valfarter københavnerne til Bispebjerg Kirkegård for at tage selfies på den lyserøde allé.

Ingen ved præcis, hvornår kirsebærtræerne får sine yndige lyserøde blomster, men hvis du er på Instagram, ser du helt sikkert, når det sker - og så er det bare med at komme af sted.

Den 28.-29. april kan du være med til at fejre, at foråret er her, og at kirsebærtræerne står i fuldt flor, når der endnu en gang er Sakura Festival ved Langelinie. Temaet er japansk, og derfor kan man både spise japansk mad, se japansk kunst og høre japansk musik - alt sammen omgivet af de smukke blomster.

Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger

3. VM i ishockey

Der er action-garanti på isen, når Royal Arena omdannes til et stort køleskab fra 4. til 20. maj. Anledningen er VM i ishockey, og det betyder, at du kan opleve verdens bedste spillere kæmpe sig vej gennem gruppespillet og mod guld, sølv og bronze.

Læs mere og køb billetter her.

Foto: Sophia Juliane Lydolph Foto: Sophia Juliane Lydolph

4. Fredagsrock i Tivoli

Intet forår uden Fredagsrock. Den 13. april skyder Christopher festen i gang på Plænen, og på de efterfølgende forårsfredage kan du bl.a. opleve Carpark North, Michael Falch og Peter Sommer.

Se hele Fredagsrock-programmet her.

Foto: Camilla L. Stahlschmidt Foto: Camilla L. Stahlschmidt

5. Rosé-rundfart i kanalerne

Hey Captains populære havnerundfart i luksusudgave er tilbage, så nu kan du igen lade dig transportere gennem Københavns kanaler, mens du chiller med et glas rosé i hånden.

Læs mere om Hey Captain her.

6. Festival for pastafans

Pastaretten over alle pastaretter får sin egen festival i København. Så hvis du er carbonara-fan, kan din mave godt begynde at glæde sig til maj.

Food Festival stabler carbonara-fejringen på benene, og det kommer til at foregå i weekenden 18.-20. maj, men lokaliteten er ikke på plads endnu.

Læs mere om festivalen og hold dig opdateret her.

Foto: Peter Troest Foto: Peter Troest

7. Forårsstemning i Byhaven

Når foråret for alvor har bidt sig fast i København, slår Pumpehuset porten op til sin festlige have.

Der er gratis adgang, og både nye talenter og etablerede musikere kigger forbi for at give koncert onsdag, torsdag, fredag og lørdag i hver uge fra maj til september.

Programmet offentliggøres her.

Foto: Ida Marie Odgaard Foto: Ida Marie Odgaard

8. Nørrebro fester i to døgn

Som en hyldest til bydelen fyldes Nørrebro fra 27. til 29. april med spændende events, musik og kulturoplevelser, når festivalen 48 Timer løber af stablen.

Det er en lang række ildsjæle, der står bag de mange arrangementer, som breder sig ud over hele Nørrebro, og der er noget for såvel børn og unge som voksne.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men du kan følge med her for at se, hvad der sker.

Foto: Torben Christensen Foto: Torben Christensen

9. Smukke blomster i Kongens Have

Foråret forvandler græsset foran Rosenborg til et farverigt tæppe af krokus, som hvert år tiltrækker massevis af turister og københavnere. Et syn, som du ikke må snyde dig selv for.

Foto: Bax Lindhardt Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt Bax Lindhardt

10. Oplev »Rytteriet« live

Poul, Fritz og alle de andre skæve karakterer fra »Rytteriet« er løs i Tivoli, hvor de dette forår fejrer 10-årsjubilæum. Showet har fået masser af ros fra anmelderne, og Berlingske skrev bl.a., at det er »stærkt latterfremkaldende og foruroligende på samme tid«.

»Rytteriet« kan opleves i Glassalen til 21. april.

Læs anmeldelsen her.