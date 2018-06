Huller, revner og ubehagelige fordybninger i asfalten. De kommunale veje er så nedslidte, at der er brug for øjeblikkeligt at finde 3,9 milliarder kroner til at genoprette vejene.

Hele 53 ud af 72 analyserede kommuner har nemlig et nedslidt vejnet, mens blot 19 ud af 72 kommuners veje er i god stand. Det viser SAMKOM-rapporten ‘Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand’ fra april i år. Værst står det til i Norddjurs Kommune, hvor borgerne ifølge borgmester Jan Petersen (S) ofte henvender sig om vejenes miserable stand.

»De er irriterede. Selvfølgelig er de det. Men vi er en kommune med et lavt indkomstgrundlag. Det handler ikke om politisk ligegyldighed over for vejene, men om ren pengemangel,« siger han.

I Norddjurs har vejene en såkaldt restlevetid på beskedne 18 procent. Det betyder, at kommunen skal investere massivt for at bringe vejenes stand op på et niveau, hvor der efterfølgende kan bringes balance mellem den løbende vedligeholdelse og nedslidning. Når restlevetiden er 50 procent, er der balance. Er den højere, har kommunen en opsparing stående i asfalt. Landsgennemsnittet er på 42 procent, viser SAMKOM-rapporten.

Det akutte behov på 3,9 milliarder kroner kan meget vel blive efterfulgt af nye kæmperegninger, forklarer civilingeniør i Vejdirektoratet Anette Jensen, medforfatter på SAMKOM-rapporten.

»Hvis man som kommune løfter restlevetiden op på 50 procent i et hug, men derudover fortsætter med samme - for lave - vejbudget, som førte til investeringsbehovet, ja, så må man forvente, at der over tid igen opbygges et investeringsbehov (ud over den løbende vedligeholdelse, red.).«

Øster Søgade i København, april 2018. Foto: Privat foto/Søren Højfeldt Vis mere Øster Søgade i København, april 2018. Foto: Privat foto/Søren Højfeldt

Samfundsøkonomisk er det en skidt forretning at lade vejene forfalde, påpeger Annette Vognbjerg, formand for Kommunalteknisk Chefforenings (KTC) faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed.

»Man kan som kommune ende med at bruge alle sine penge på at lappe huller frem for at få løfte vejene og bruge ressourcerne fornuftigt,« siger hun

Struer er landets mønsterkommune med en restlevetid på vejene på hele 72 procent. Her er byrådspolitikerne ifølge borgmester Niels Viggo Lynghøj (A) opmærksomme på, at de skal holde fingrene fra kommunens asfaltkonto, når der skal findes penge til skolebyggerier eller eller andre anlæsgsprojekter.

»Det handler om at udvise rettidig omhu. Hvis vi tager penge til andre ting fra asfaltkontoen nu, vil vi i løbet af 5-10 år skulle investere rigtig mange penge for at få vejene tilbage på niveau. Det er økonomiske sund fornuft.«

Norddjurs' borgmester, Jan Petersen, er enig.

»Problemet er bare, at vi ikke har pengene. Det er dyrt at være fattig. Hvis vi skal løfte den her opgave, er en bedre udligning (mellem rige og fattige kommuner, red.) afgørende,« siger han med henvisning til reformen af den kommunale udligning, som regeringen for nylig måtte opgive at samle flertal for.

Bilejernes interesseorganisation FDM mener, at kommunerne skal komme i arbejdstøjet, så danskerne kan tage bilen uden risiko for, at hullede veje bringer dem i farlige situationer eller ødelægger deres biler.