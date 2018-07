Der er stor forskel på, hvor farlige eller sikre de danske kommuner er, når det kommer til færdselsuheld, indbrud og voldsforbrydelser.

Sammenligningsplatform for finansielle produkter Mikonomi.dk har i en ny undersøgelse samlet tal for netop færdselsuheld, indbrud og voldsforbrydelser i 2017 i de danske kommuner og ud fra disse tal rangeret kommunerne.

For hver kategori er kommunerne blevet uddelt 1 til 10 point, hvor 1 er værst, og 10 er bedst. Samlet set kan kommunerne altså få fra 3 til 30 point, og her topper Læsø med 30 ud af 30 point, der altså gør kommunen til den sikreste i det danske land. I den anden ende ligger Lolland Kommune, der med 13 ud af 30 point altså er den farligste kommune, når man tager udgangspunkt i færdselsuheld, voldforbrydelser og indbrud.

Herunder finder du et kort, hvor du kan se, hvor din kommune ligger i undersøgelsen.

Mikonomi.dk har indhentet tallene fra Danmarks Statistik.