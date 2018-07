Onsdag åbner portene ind til festivalpladsen på Roskilde Festival, og traditionen tro stormer store menneskemængder ind på pladsen for at være den første til at nå Orange Scene og dermed vinde en flaske champagne og en billet til næste års festival.

B.T. er med på forreste række og herunder kan du følge stormløbet live:

Klokken 22.30 onsdag spiller Roskilde Festivals absolutte hovednavn, rapperen Eminem, og festivalen har i den anledning opgraderet lydanlægget på Orange Scene.

Roskilde Festival er i år totalt udsolgt og 132.000 mennesker vil besøge pladsen i løbet af hele festivalperioden.