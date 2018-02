Se billederne af brandmændene til Oves begravelse foroven

I begyndelsen af ugen søgte bedemand Zofiia Rose hjælp til at en helt særlig begravelse for 47-årige Ove, der havde Downs syndrom og elskede brandvæsenet.

Og det gik langt over forventning.

På dagen mødte 30 brandmænd fra flere steder på Sjælland op til begravelsen. Foran kirken ventede syv udrykningskøretøjer i alle størrelser.

Ove var en af landets største fans af brandmænd og brandbiler. Han boede på en institution i Søborg, hvor plakater og billeder af brandbiler fyldte vægge og hylder. Det var derfor, at Zofiia Rose og Oves familie ville give ham den bedst tænkelige afsked. På Facebook søgte de derfor seks brandmænd som kistebærere til begravelsen.

'Det her MÅ vi bare få til at lykkedes... Vi må gøre det her fra hjertet af! Jeg søger....6 brandmænd, som har lyst til at gøre en hel familie og hel institution (alle medarbejdere igennem 30 år) lykkelige på fredag den 9 februar.'

'Det bedste i Oves liv var, når han fik lov til at se en brandbil køre på gaden, og ind imellem endda fik lov til at komme tæt på dem og på de fine brandmænd. Så var lykken gjort i Ove og han kunne tale om det uafbrudt i uger bagefter. Han var ikke til at skyde igennem! Og sådan var det fra han var helt lille og til han tog sit sidste åndedrag i sidste uge,' skrev Zofiia Rose i sit opslag, som du kan se i bunden af artiklen.

Opslaget blev delt 344 gange på Facebook, hvilket muliggjorde, at 47-årige fik sit sidste farvel på den bedst tænkelige måde.

'TAK til hver og en af jer. I har virkelig gjort en forskel for mange mennesker i fredags.. og i har været med til at indgyde håb og tro på det gode i verden igen. Og i har i den grad gjort en vis herre meget meget lykkelig, selvom han ikke er her på jorden mere. Jeg er slet ikke i tvivl om at han fulgte med, og jublede inderligt,' skrev bedemand Zofiia Rose på Facebook efter begravelsen lørdag.

Brandmænd sendte hilsener fra hele Danmark og Grønlands, mens de 30 brandmænd på dagen kom fra Københavns Lufthavns Brandvæsen, Hovedstadens Beredskab, Hovedstadens Frivillige Beredskab, Taastrup Brandvæsen, Gladsaxe Brandvæsen, Benløse Brandvæsen samt ambulance fra Station Gladsaxe.