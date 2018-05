Ekspert i sociale medier Benjamin Rud Elberth har erklæret parkeringsselskabet ParkZone krig - og det har kastet det store parkeringsselskab ud i en mindre shitstorm på Twitter.

Benjamin Rud Elberth fik 19. maj en parkeringsbøde på 750 kroner for at have parkeret sin Renault Scenic en anelse udenfor den anviste bås i et - ifølge ham - helt tomt p-hus under Experimentarium i Hellerup. Det gjorde ham så rasende, at han lagde billeder af bøden og den ulovlige parkering på Twitter med teksten:

'Beviset på at parkeringsselskaber som Parkzone udøver ren chikane mod almindelige mennesker. Bøde for at holde uden for bås i et helt tomt parkeringshus en lørdag.'

Det fik flere brugere til at dele billeder af parkeringsbøder, de har fået for præcis samme forseelse. Enkelte af dem endda i selvsamme parkeringshus under Experimentarium.

Senere samme dag skrev Benjamin Rud Elberth - der ofte optræder som ekspert i sociale medier på blandt andet TV 2 - to blogindlæg på sin hjemmeside om bøden, som han på ingen måde vil acceptere.

»Jeg er så træt af at se på, hvordan helt almindelige bilister bliver ramt af et parkeringsfirmas absurde måde at forvalte reglerne på,« siger Benjamin Rud Elberth til BT.

Da han og familien parkerede i p-huset på Tuborg Havnevej ved Experimentarium i lørdags, holdt der ifølge Benjamin Rud Elberth ikke andre biler parkeret. Derfor valgte han ikke at bakke ud og parkere sin stationcar indenfor den smalle parkeringsbås, som han i første forsøg var havnet en anelse udenfor. Da familien Elberth vendte tilbage til bilen efter besøget i Experimentarium, sad der en bøde på 750 kroner i forruden.

Benjamin Rud Elberth klagede over bøden til ParkZone samme dag, og på sin blog beskriver han, at der blot gik 13 minutter, før en jurist fra parkeringsselskabet havde sendt et udførligt svar tilbage. Det, kombineret med at mange andre har fået bøder for samme forseelse, får ham til at mistænke ParkZone for at spekulere i at malke bilisterne.

»For mig at se virker det her til at være systematisk og dermed en decideret pengemaskine,« siger Benjamin Rud Elberth.

Men du har jo parkeret udenfor båsen, så er bøden ikke i orden?

»Jo, juridisk set er bøden helt i orden. Jeg holder udenfor båsen. Men bøden strider jo mod al sund fornuft. Parkeringsvagten kan tydeligt se, at føreren af den bil ikke har forsøgt at snyde. Er det til gene for nogen, at en bil holder parkeret et par centimeter udenfor båsen i et tomt p-hus?«

Synes du, det er i orden, at bilister får p-bøder for at holde udenfor båsen, når der er masser af ledige pladser i p-huset eller på parkeringspladsen?

I svaret til Benjamin Rud Elberth skrev ParkZone, at han må gå til de civile domstole, hvis han vil klage over bøden. Der bliver oprettet et uafhængigt klagenævn til at tage sig af klager over p-bøder 1. juli, men indtil da skal den slags sager behandles af domstolene.

Derfor vil Benjamin Riud Elberth lade sagen gå sin gang i retten.

»Jeg har fortalt ParkZone, at jeg ikke vil betale den bøde. Så de må gå rettens vej, hvis de vil have den betalt. Det her er et personligt projekt. Jeg er klar til at gå hele vejen,« slutter Benjamin Rud Elberth. '

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ParkZone. Parkeringsselskabet svarer ikke på telefonen på helligdage, ej heller i deres juridiske afdeling.

