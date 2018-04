Enhedslisten-profilen Johanne Schmidt Nielsen har født en lille baby.

Det viser hun med et billede på Instagram, som du kan se længere nede i artiklen.

Johanne Schmidt Nielsen fødte onsdag sin lille pige på Hvidovre Hospital.

'Onsdag d. 4/4 kom vores lille datter ud i verden. Hun er verdens dejligste, og vi er fulde af kærlighed. En præcis lille dame som kom på sin termins-dato - og på sin fars fødselsdag. Vi har mødt så søde og dygtige folk på Hvidovre Hospital. Tænk at have så travlt og samtidig have så meget overskud,' skrev politikeren til sit billede på Instagram.

Politikeren afslørede tilbage i november, at hun var gravid. Den lille pige har hun fået med kæresten Casper Hyldekvist. Han har to børn fra et tidligere forhold.

'Kære alle sammen. Hvis alt går, som det skal, får Casper og jeg en lille datter i starten af april. Vi glæder os og er så glade. Og så er jeg oven i købet så heldig at have en fantastisk dygtig suppleant. Nemlig Rosa Lund, som tidligere har siddet i Folketinget for Enhedslisten. Hun træder ind i stedet for mig, når jeg går på barsel engang i marts. /Johanne,' skrev den jublende glade politiker, da hun i november annoncerede sin graviditet.

I sommeren 2016 bekræftede Johanne Schmidt-Nielsen over for BT, at hun havde fået en ny kæreste, og i september 2016 oplyste hun til BT, at kæresten var Casper Hyldekvist. De to mødte hinanden igennem fælles venner. Casper Hyldekvist er direktør og partner i kommunikationsvirksomheden Primetime.

Parret bor sammen i en villa i Valby, som de flyttede ind i i 2016.

'Jeg kan bekræfte, at jeg har købt et hus i Valby med min søde kæreste Casper og hans to børn. Derudover har jeg ikke noget at tilføje. Jeg har altid forsøgt at holde mit privatliv privat,' skrev Johanne Schmidt Nielsen dengang i en sms til BT.

Tidligere var Johanne-Schmidt Nielsen politisk ordfører for Enhedslisten i Folketinget, men grundet partiets rotations-princip kan hun ikke stille op til næste valg.

Derfor overlod hun ordførerposten til Pernille Skipper i februar 2016.