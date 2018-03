Mandag morgen drak den danske Sherin Khankan morgenkaffe med den franske præsident, Emmanuel Macron.

Sherin Khankan er Skandinaviens første kvindelige imam, og hun blev inviteret til Paris for blandt andet at tale om muslimsk feminisme.

»Den franske præsident inviterede mig på besøg, fordi jeg er repræsentant for muslimsk feminisme, og så har jeg udgivet en bog i Frankrig, som han har læst og er blevet inspireret af. Han var interesseret i at høre min holdning til, hvordan religion kan eksistere i vestlige demokratier, og så ville han høre mine refleksioner om, hvordan man kunne integrere islam i Europa,« siger Sherin Khankan.

Frankrig er ellers kendt for at være et land, hvor der er en streng adskillelse mellem religion og politik, og det er selv om at mange af landets problemer netop vedrører religions- og kultursammenstød.

Og det er det, som Macron vil have hjælp til at løse ifølge Sherin Khankan.

»Macron er meget anderledes end de foregående præsidenter. Han ser ikke religion som problemet, men han ser religion som en måde at løse problemet på,« siger hun og tilføjer:

»Der var et af mine forslag, som præsidenten gerne ville gå videre med. Det handlede om at holde en international konference, hvor forskellige forskere, teologer og kvindelige imamer fra hele verden skulle inviteres for at diskutere islams rolle i Europa.«

I Danmark er den 43-årige Sherin Khankan en kontroversiel skikkelse. Hun er religionssociolog og blandt andet leder og stifter af organisationen Exitcirklen, der er blevet beskyldt for at være tilhænger af sharialovgivningen. Flere gange er Sherin Khankan, Naser Khader og Martin Henriksen også røget i totterne på hinanden.

Derfor mener den kvindelige imam også, at invitationen fra den franske præsident sender et vigtigt signal til omverdenen.

»Den her invitation viser, at der findes ledere, der bakker op om kvindelige muslimske ledere. Det er tankevækkende, at flere politikere i Danmark er efter mig, men i Frankrig og andre steder i Europa, der bliver jeg anset for at være en vigtig repræsentant for kvindelige muslimer, for muslimsk feminisme, for reformislam og kvinders rettigheder,« siger Sherin Khankan.

Hun var sammen med den franske præsident i en time og beskriver mødet som meget vellykket.