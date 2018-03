Måtte Minna godt barbere sit hår af i sympati med sin kræftramte veninde Mille, som snart skulle i kemobehandling? Det spørgsmål fik paneldeltagerne i Mads & Monopolet på P4 lørdag – og nu er svaret ført ud i livet.

Det viser to billeder af de unge piger, som er delt på Mads & Monopolets Facebookside.

Minna og Mille endte nemlig med at barbere håret af sammen, og det er blevet dokumenteret med et før- og et efterbillede, som viser to storsmilende veninder arm i arm.

»Jeg er omgivet af venner og familie, men jeg går igennem kræften og kemoen alene. Derfor betyder det rigtig meget, at jeg går igennem den del med at blive skaldet sammen med en anden,« siger Mille til TV 2 Lorry.

’Nu har vi fået de fineste fotos fra Martin. Det er Minna til venstre og Mille til højre. Billederne taler for sig selv,’ skriver Mads & Monopolet i opslaget, som du kan se her:

På lidt over 24 timer har opslaget fået hele 13.000 reaktioner, over 500 kommentarer og 205 delinger. Langt de fleste hylder Minna og gestussen.

Oplevelsen har været meget positiv for de to veninder, som er blevet endnu tættere efter kronragningen.

»Jeg kan være ligeglad med, hvad andre tænker. Skid på, hvad andre mener. Hvis det er noget, du vil, så gør det. Jeg tænkte, at det her ville være godt for mig og Mille, og derfor gjorde jeg det. Man skal gøre, hvad man har lyst til. Det gør en stærkere,« siger Minna til Format.

Dilemmaet, som monopolet skulle diskutere, var sendt ind af Minnas far, Martin. Han var nemlig i tvivl om, om han skulle lade sin datter barbere håret af i sympati med sin kræftramte veninde, fordi Minna snart skal konfirmeres. Og vil hun i fremtiden fortryde det skallede hoved på konfirmationsbillederne?, spurgte Martin.

Monopolet lørdag, som bestod af tv- og radiovært Anders Lund Madsen, forfatter og erhvervsmand Morten Albæk og folketingsmedlem for Socialdemokratiet Pernille Rosenkrantz-Theil, var rørende enige: Minnas gestus var smuk, og hun kunne sagtens få barberet håret af, selvom hun snart skal konfirmeres.

Gennem tiden har flere barberet sig skaldede i sympati med kræftramte. En af dem var Real Madrids costaricanske målmand Keylor Navas, der i maj barberede håret af i en gestus for kræftramte børn og deres familier, efter holdets triumf over Málaga.