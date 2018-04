Onsdag morgen udsender Fyns Politi en efterlysning på en Allan Hansen, som vurderes til ikke at kunne tage vare på sig selv

Manden skulle i nat være gået fra et døgninstitution i Østerdalen, Odense S.

Politiet har valgt at dele et billede af den forsvunde Allan Hansen, da man ikke mener, at han kan tage vare på sig selv.

Fyns Politi efterlyser Allan Hansen, som i nat er gået fra Østerdalen i Odense S. Han er iført grønlig pilotjakke, grå joggingbukser og sorte støvler og bærer mørke briller. Han er ikke i stand til at klare sig selv. Ring 114/Vagtchefen pic.twitter.com/RrlHuZM0iu — Fyns Politi (@FynsPoliti) 4. april 2018

Da Allan Hansen i nat forlod opholdstedet i Østerdalen var han iført en grønlig pilotjakke, grå jogginbukser og mørkebriller.

Hvis du har set Allan Hansen eller ved du mere i sagen, bedes du venligst kontakte politiet på 114.