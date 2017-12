Juleaftensdag uddeler Føtex gratis mad i seks butikker fordelt i hele landet til danskere, som har brug for en ekstra hjælp i juletiden.

Og foran Føtex på Vanløse Torv stod der omkring 150 borgere, da dørene åbnede klokken 08.00. Det fortæller BTs reporter på stedet.

»Der er 30-40 unge som pakker poserne. Jeg kan slet ikke sætte tal på, hvor mange poser der er. Der var en del kø omkring 150 mennesker, da forretningen åbnede, men nu kommer folk drypvist. Så du kan stadig nå det,« siger BTs reporter på stedet.

Frivillige Føtex-medarbejdere bruger deres fridag på at pakke julegodter og mad ned til danskere, som har brug for en hjælpende hånd i juledagene. Foto: Mathias Øgendal Frivillige Føtex-medarbejdere bruger deres fridag på at pakke julegodter og mad ned til danskere, som har brug for en hjælpende hånd i juledagene. Foto: Mathias Øgendal

Uddelingen sker i seks Føtex-butikker fordelt over hele landet: Slotsgade i Aalborg, Frederiks Allé i Aarhus, Nørregade i Vejle, Vesterbro i Odense, Vanløse Torv i Vanløse og Nordmarks Allé i Albertslund.



Der er tale om overskudsvarer, der er doneret fra i alt 57 Føtex-butikker. Maden bliver delt ud i poser efter først-til-mølle eller indtil alt er delt ud. Tidspunktet for uddelingen kan dog variere fra de forskellige varehuse. Nogle har åbent mellem klokken 08-10 og andre har åbent mellem 09-11.

Allerede en halv time før åbningen i Vanløse stod der mange i kø og ventede på håndrækningen. Men Føtex-medarbejderne sørgede for, at de fik lidt varmt at drikke og børnene fik uddelt legetøj og bamser. BT har talt med Føtex's direktør Thor Jørgensen, der i skrivende stund er taget til Albertslund for at overvære uddelingen af julemad.

»Der er smil og god stemning blandt modtagere og medarbjedere, som bidrager til en god sags tjeneste. Alle får tre poser med lidt af hvert, som de kan holde en god jul med,« siger Thor Jørgensen.

Og der er endda tale om frivillige medarbejdere, som knokler for at give andre en lidt bedre jul.

»Vi har utroligt mange frivilige, der i går aftes og i morges hjalp til med at få det her orkestreret. Man bliver helt stolt. Det må jeg bare sige. I sådan en situation her giver alle en hånd med - ung som gammel. Det er fantastisk at være i sådan en virksomhed.«

Thor Jørgensen oplyser, at han har fået meldinger om, at der ved alle seks forretninger har stået mellem 100-200 mennesker i kø, og det glæder ham.

»Alt i alt tror jeg, vi kan give en god jul til en masse menensker, og det er vi glade for.«