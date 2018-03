30-årige Karsten Nielsen er manden bag landets største messe for specialbiler og stumper og værktøj til dem

Han har købt og solgt de første 150 knallerter i alle afskygninger i ungdomsårene. Og siden kørekortet kom i hus, har han – 30-årige Karsten Nielsen – været fuldstændig bidt af en gal Ford. Eller rettere: Rigtig mange Ford-biler.

I dag er den uddannede pladesmed fra Randers manden bag Danmarks største messe for specialbiler og stumper og værktøj til dem.

”Bilmesse & Brugtmarked” åbnede portene til fire kæmpe haller og 28.000 tætpakkede kvadratmeter udstilling og stande i MesseC i Fredericia lørdag, og når weekenden er forbi, har et sted mellem 14.000 og 15.000 mennesker været indenfor.

”Jeg har fået det ind med mælken hjemmefra. Fra jeg var helt lille, var jeg med min far rundt på messer og stumpemarkeder, og så har det bare lidt efter lidt grebet om sig,” siger Karsten Nielsen.

Blandt bilentusiaster er han formentlig bedre kendt som ”Cawdy”. Samme navn som han går – eller kører – under, når han i fritiden i sin gamle Ford Sierra årgang 1983 sidder bag rattet og kører ræs i disciplinen drifting, som feinschmeckere kalder bilsportens svar på kunstskøjteløb, fordi det i drifting ikke er farten men kørselsstilen, der afgør, hvem der hiver pokalerne hjem, når der afvikles konkurrencer.

Var det noget? En Chevrolet Nomad fra 1957 er en af perlerne på fire hjul. Foto: Sonny Munk Carlsen Foto: Sonny Munk Carlsen Var det noget? En Chevrolet Nomad fra 1957 er en af perlerne på fire hjul. Foto: Sonny Munk Carlsen Foto: Sonny Munk Carlsen

Men hovedbeskæftigelsen er specialbilmessen, som vokser og vokser fra gang til gang.

”Når man laver et så stort arrangement som det her, kræver det, at familien er indstillet på det. Og det gælder også for gæsterne. Derfor har vi indrettet messen, så der også er en afdeling, der kan trække konerne til, mens manden går rundt og kigger på køretøjer. 90 procent af alle biler, knallerter og motorcykler, der er med, er til salg, og det er jo meget lettere at få konen til at sige ja til, at man liiige er nødt til at bruge 30.000-40.000 kroner til en firegears Yamaha, når hun er med. Forestil dig lige at man ringer hjem og spørger, om det ikke er i orden at bruge 40.000 på en gammel knallert. Det vil helt sikkert være et ”nej” med det samme,” som han siger.

Karsten Nielsen er trods sine blot 30 år godt i gang med at bane vejen for, at næste generation får samme interesser som ham.

”Da vores søn var tre måneder gammel, havde han allerede været på de første tre stumpemarkeder. Han hedder i øvrigt Henry,” griner messebossen og afslører, at Henry Fords ånd dermed lever videre mange år endnu i familien Nielsen.

Apropos Henry Ford, som var manden bag samlebåndet, der blev taget i brug fra 1913: På bilmessen er det ældste køretøj med et prisskilt en knaldrød Ford T Touring - fra 1909. Altså før samlebåndet. Og den gamle Bedstemor And-bil kører skam upåklageligt.

78-årige Torkil Hoff Andersen, som har den til salg for 275.000 kroner, købte den i den amerikanske delstat Pennsylvania for ni år siden. Men nu har han og hustruen solgt huset uden for Vamdrup med tilhørende værksted, så derfor står det imponerende køretøj nu foran at skifte ejer.

”Den kan køre mellem 60 og 70 kilometer i timen - afhængig af, om det går op eller ned,” lover han.