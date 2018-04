Den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, mødtes onsdag med Lars Løkke i Statsministeriet. Anledningen til besøget var en stor konference i København arrangeret af ledernetværket Presidents Institute med deltagelse af omkring 3000 europæiske ledere. Første gang den 71-årige mand var i Danmark var tilbage i 1997.

Den amerikanske ekspræsident Bill Clinton mødte onsdag statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Statsministeriet. Bill Clinton er i landet, fordi han tirsdag holdt tale ved en stor konference i København arrangeret af ledernetværket Presidents Institute. Her viser statsministeren rundt i Riddersalen på Christiansborg Slot. Efterfølgende mødtes de to til en såkaldt tête-à-tête (fotroligt møde mellem få personer, red.) på statsministerens kontor. Foto: Martin Sylvest

En billet til konferencen i København afholdt af netværket Presidents Institute, der har ekspræsidenten som hovedtaler, koster mellem 9.000 og 22.000 kroner. Han og ægtefællen, Hillary Clinton, der var Demokraternes præsidentkandidat ved det amerikanske præsidentvalg i 2016, har ifølge en opgørelse lavet af CNN i gennemsnit tjent omkring én milliard kroner på foredrag, siden Bill Clinton stoppede som præsident i 2001. Billedet her er fra sept. 2016, hvor Hillary Clinton var med i kampen om at bliver USA's præsident. Foto: POOL

Bill Clinton var præsident i USA fra 1993 til 2001. Han var i den periode også en populær skikkelse i Danmark, og da han i 1997 var på officielt besøg, skabte det enorm eufori i Københavns gader. På billedet her blev han hyldet på Nytorv, hvor ca. 80.000 var mødt frem. Foto: BLAKE SELL

Da Bill Clinton besøgte Danmark i 1997, var der overordentlig god kemi mellem ham og statsministerfruen Lone Dybkjær, og siden mødtes de to par flere gange under private former. På billedet her bød Poul Nyrup og Lone Dybkjær Clinton velkommen på Marienborg. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN