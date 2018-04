I maj gjorde amatørarkæolog Louise Stahlschmidt, kendt fra 'Guldgraverne' på DR, et helt unikt og meget værdifuldt fund på en pløjemark ved Trompgård beliggende mellem Bjergby og Mygdal øst for Hjørring.

Herefter kontaktede hun museumsinspektør Jeppe Boel Jepsen fra Vendsyssel Historisk Museum. Hun sendte ham en række billede, der i den grad vakte hans opmærksomhed.

»Jeg brugte nogle udtryk, som du nok ikke kan skrive her, så opstemt blev jeg,« siger Jeppe Boel Jepsen til BT og slår en latter op.

Det, som Louise Stahlschmidt havde fundet med sin metaldetektor, var en meget gammel fyrstegrav. Det kunne man blandt andet se i og med, at flere af bronzegenstandene i graven var blevet udsat for kraftig varme.

Graven, som den fremstod. Den har oprindeligt været kvadratisk, men der kan anes en lysebrun oval form hen over den kvadratiske grav. Det er nedgravningen, da graven blev genopgravet og tømt og fyrstens urne og hans udstyr blev taget op igen. Foto VHM

Graven lige over bund-niveauet. Her det mere tydeligt, hvor lidt af den oprindelige fyld, der er tilbage, ligesom tømningshullet, den lysebrune fyld midt graven er tydeligt. Foto VHM.

Museumsinspektøren er heller ikke i tvivl om, at den er ganske værdifuld.

»Det er et af de rigeste gravfund fra den her periode af Jernalderen. En af arkæologerne fra Vesthimmerlands Museum siger, at det svarer til at brænde en splinterny Ferrari af. Og i den har man anbragt en vodkaflaske til millioner. Det er i den her størrelsesorden. Folk er kommet fra land og rige for at deltage i fyrstens begravelsen.«

Jeppe Boel Jepsen fortæller også, at man fandt en helt speciel type drikkebæger, som stammer fra det romerske rige.

»De er meget sjældne på de her breddegrader. Der er kun fundet tre af dem. De tilhører eliten af fyrster eller konger.«

Fundet bekræfter også, at der har været en direkte kontakt mellem fyrster på tværs af Europa.

»Syd for Donau (en flod der går gennem central- og østeuropa, red.) er de her vogne ikke så ualmindelige, men nord fra Donau har man kun fundet 10-11 stykker, hvoraf otte er fundet i Danmark. Så den her har altså tilhørt eliten af eliten«

Fragmentet af guldfingerringen. Det er 4,5 mm bredt og 16 mm langt. Spillebrikken af glas. Den er 18 mm bred. De tre største og bedst bevarede sølvfragmenter, der blev fundet nede i en muldvarpegang. Det lange smalle stykke i billedets nederste venstre hjørne er 22 mm langt. Foto VHM.

Romersk denar fundet kun 100 meter fra vogngraven. Foto: VHM

Pragtvognen, der stammer fra ældre jernalder lige omkring Kristi fødsel, har været lagt på et ligbål sammen med alverdens værdigenstande. Drikkehorn, drikkeglas, bronzekedel, et brætspil med spillebrikker af glas, kostbart klæde og smykker af sølv og guld er fundet på pløjemarken i Nordjylland.

Derudover viser det sig, at vognen har været dekoreret med bronze.

Der er tale om en såkaldt 'Dejbjerg-vogn', efter man gjorde et fund af to identiske pragtvogne i Dejbjerg i Præstegårdsmose i 1881 og 1883. Vognene blev fremstillet i Sydøsteuropa i tiden mellem 300 f.Kr og 100 e.Kr og importeret til Danmark.

Jeppe Boel Jepsen håber på, at de får mulighed for at udstille fundet på Vendsyssel Historisk Museum, men da det er kategoriseret som danefæ, betyder det, at det på et eller andet tidspunkt skal udstilles på Nationalmuseet.

Slots- og Kulturstyrelsen har støttet udgravningen med midler fra den dyrkningstruede pulje. Og adskillige frivillige hjalp til med metaldetektorer, da man skulle finde frem til de omkring 400 dele, der lå i mulden.