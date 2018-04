Onsdag blev der afsagt dom i ubådssagen, hvor Peter Madsen fik en fængselsstraf på livsstid. Se hvordan dagen forløb ude foran retslokalerne, hvor medier fra hele verden var mødt op for at følge afgørelsen

Det var en ‘slukøret’ Peter Madsen, der onsdag den 25. april måtte modtage en livsstidsdom for drabet på den svenske journalist Kim Wall.



Dommen blev afsagt klokken 13.00, mens presse fra nær og fjern fulgte med inde fra retslokalerne og ude foran Københavns Byret, hvorfra de rapporterede om sagen, der har skabt opmærksomhed i hele verden.



BT’s medarbejder på stedet beskrev følgende om landskabet uden for retten:



»Selv om opbuddet af medier har været massivt undervejs i sagen ved de 11 foregående retsdage, synes det ekstra stort i dag, hvor dommen bliver afsagt. På Nytorv foran retsbygningen holder utallige sendevogne fra radio- og tv-stationer fra ind- og udland.«



Men på trods af den talstærke mængde af pressefolk og andre tilskuere havde både forsvarer og anklager »ingen kommentarer«, da de ankom til Københavns Byret.



Anklageren var dog mere snakkesalig, da han kom ud fra retslokalerne og stillede op til en pressebriefing, mens forsvareren tilføjede, at de var utilfredse med dommen.



Se dagen i billeder, hvor både presse, anklager og forsvarer var mødt op til enden på en cirka to-måneder lang retssag:

Anklager Jakob Buch-Jepsen holder pressebriefing foran Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt Anklager Jakob Buch-Jepsen holder pressebriefing foran Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt Masser af mennesker havde taget opstilling foran Københavns Byret i forbindelse, hvor de på deres mobiler fulgte domsafsigelsen. Foto: Bax Lindhardt Masser af mennesker havde taget opstilling foran Københavns Byret i forbindelse, hvor de på deres mobiler fulgte domsafsigelsen. Foto: Bax Lindhardt

Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark havde ikke meget at sige, da hun ankom, men da hun forlod Københavns Byret, åbnede hun op om holdningen til livstidsdommen, som Peter Madsen ankede kort efter dommen blev afsagt:



»Det eneste, jeg kan sige, er, at min klient og jeg ikke er tilfredse med dommen, som byretten er kommet frem til, og nu må vi se, hvad landsretten siger.«

Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt



Anklager i ubådssagen Jakob Buch-Jepsen forklarede, at han var meget tilfreds til en pressebriefing efter den overståede domsafsigelse.

»Jeg er meget tilfreds med, at retten har hørt efter, hvad jeg har sagt. Ikke at de nødvendigvis skal høre alt, hvad anklagere siger, men de skal fokusere på, om anklagemyndigheden har løftet bevisbyrden. Her har man været enig om, at der er ført bevis for alt det, som fremgår af anklageskriftet i de alvorlige forhold,« sagde Jakob Buch-Jepsen under briefingen og fortsatte:



»Vi er også tilfredse med, at det er en enig domsmandsret, og at der er dømt lovens strengeste straf - fængsel på livstid.«

Se flere billeder herunder:

Anklager Jakob Buch-Jepsen ankommer til Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt Anklager Jakob Buch-Jepsen ankommer til Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt

Der var medier fra hele verden da der blev afsagt dom i Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt Der var medier fra hele verden da der blev afsagt dom i Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt

Anklager Jakob Buch-Jepsen holder pressebriefing foran Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt Anklager Jakob Buch-Jepsen holder pressebriefing foran Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt Anklager Jakob Buch-Jepsen holder pressebriefing foran Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt Anklager Jakob Buch-Jepsen holder pressebriefing foran Københavns Byret. Foto: Bax Lindhardt