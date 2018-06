Folk må ikke lade sig narre af nedbør lørdag, advarer beredskab. Alle afbrændingsforbud gælder fortsat.

København. I 50 af landets 98 kommuner er det lovligt at stryge tændstikken lørdag aften, når heksen skal brændes på sankthansbålet.

Det er dog vigtigt, at være ekstra påpasselig, oplyser Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Både jordbund og vegetation er nemlig meget tør over hele landet.

- Hvis noget brænder, fordi nogen har tændt et bål og ikke iagttaget den sikkerhed, der skal være omkring det, kan de få ansvar for det.

- Det kan godt blive en dyr omgang, siger han.

Han vurderer det lørdag morgen som stærkt usandsynligt, at der kommer ændringer i antal kommuner med afbrændingsforbud inden lørdag aften.

Vejrudsigten viser ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), at det for de fleste dele af landet holder tørt det meste af dagen. Dog kan der falde lidt regn i enkelte egne.

Folk må ikke lade sig narre af nedbøren, advarer Bjarne Nigaard. De hele eller delvise forbud, som gælder i 48 kommuner, er der fortsat.

- En smule vand er slet ikke nok til at skabe brandsikkerhed, når naturen er så knastør, som den er. Man skal iagttage afbrændingsforbud og lade være med at tro, at en smule vand er nok til at skabe brandsikkerhed.

- Det er det ikke, siger han.

/ritzau/