Den 23. juni er det sankthansaften, og det plejer sædvanligvis at blive markeret med, at man tænder op i et bål og synger 'Midsommervisen'. Men i år er der afbærndingsforbud i 59 af landets 98 kommuner - herunder også Storkøbenhavn. Det betyder, at den store Sankthans fejring i Tivoli må undvære det traditionsrige bål.

Som regel plejer det at være regnvejret, der sætter en stopper for Sankthans fejringen rundt omkring i landet, men i år er det rent faktisk det stik modsatte, der er problemet. Det har simpelthen regnet så lidt, at myndighederne frygter for sikkerheden, hvis man tænder de store bål rundt omkring i Danmark. Og det har også stor betydning for festlighederne i Tivoli, som flere deltager i år efter år.

'På grund af afbrændingsforbud i hele København vil bålet på Tivoli Søen ikke blive antændt den 23. juni. Men musik fra både Tivoli-Gardens lurblæsere og Københavns Drengekor vil blive gennemført, ligesom Tivolis gæster vil kunne opleve et sansebål med røg og lys på Tivoli Søen. Fyrværkeriet er også aflyst på grund af afbrændingsforbud,' skriver Tivoli på deres hjemmeside.

Tivoli oplyser dog, at hvis afbrændingsforbuddet ophæves inden 23. juni, vil fyrværkeriet blive affyret som planlagt. Men ser man på vejrudsigten for de næste par dage, så er der måske håb forude, da de næste par dage kommer til at minde om de seneste par dage.