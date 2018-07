For tredje år er der en stigning i antallet af unge, der søger en uddannelse som civil- eller diplomingeniør.

København. Samfundet skriger på dygtige ingeniører, hvilket snart kan være på vej, da flere og flere gerne vil tage uddannelsen. Således er der for tredje år i streg flere, som har søgt ind på ingeniørstudiet via kvote 1 end året før.

Det viser den årlige opgørelse, der kommer umiddelbart efter, at fristen for at søge ind på drømmestudiet under kvote 1 er udløbet torsdag middag.

- Jeg er glad for at se, at unge interesserer sig mere og mere for at blive ingeniører og for it og teknologi. De kommer til at få stor betydning for udviklingen af vores samfund, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) i en pressemeddelelse.

3807 vil gerne være diplomingeniør, hvilket er en stigning på to procent i forhold til året før. 3476 vil gerne være civilingeniør, hvilket er en stigning på fire procent. De to uddannelser dækker over alle ingeniørtyper.

20 procent af de 89.700 ansøgere til en videregående uddannelse har som 1.-prioritet søgt en STEM-uddannelse.

Det dækker over blandt andet it-området, ingeniører og naturvidenskabelige uddannelser.

- Det er 89.700 unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Det er 89.700 drømme. Og det er godt for så kan de blive endnu dygtigere og gå ud og skabe noget, siger Tommy Ahlers.

/ritzau/