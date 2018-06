De tidligere ejere af Hjem Is tjente kassen, da de sidste år solgte de ikoniske blå isbiler til lettiske Food Union Group.

I et interview med Jydskevestkysten afslører de to iværksættere og tidligere medejere af Hjem Is, Frank Waller og Erik Thaysen, at de tjente 45 millioner kroner på salget i juni sidste år.

Waller og Thaysen ejede godt halvdelen af firmaet, mens brødreparret Tom og Per Roth, havde de sidste 49 procent. Brødrene stiftede i sin tid Viking-Is, som Waller og Thaysen senere gik ind i.

Og det må siges, at de to iværksættere gjorde en god handel. De gav nemlig igenting for Hjem Is, da de overtog halvdelen i 2014.

»Vi overtog nogle forpligtelser, og der var nogle omkostninger i at lukke Viking-IS ned, men vi var i den heldige situation, at Nestlés schweiziske koncernchef ville ud af alle de selskaber, man ikke så nogen fremtid i,« siger Frank Waller til jv.dk.

Til gengæld ser det ikke godt ud for Hjem Is. Den dårlige sommer sidste år gav et katastrofalt dårligt salg, og firmaet kom ud af 2017 med et underskud på 10,2 millioner kroner, og egenkapitalen var i minus. Udgifter i forbindelse med ejerskiftet fik også betydning for det dårlige regneskab.

Food Union ejer i forvejen Mejerigaarden og Premier Is.