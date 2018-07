Årets Roskilde Festival er slut, og traditionen tro går nu en massiv oprydningsindsats i gang, der kan strække sig helt ind i oktober.

Oprydningen har de seneste år kostet omkring otte millioner kroner, og talskvinde for Roskilde Festival Christina Bilde regner med, at det bliver samme beløb i år.

»Men vores indtryk er, at flere tager deres ting med hjem, og vi synes også at kunne se, at det folk vælger at efterlade i højere grad ligger i vores sorteringsbunker, så vi synes, det går i den rigtige retning.«

Det er især efterladt campingudstyr, som gør oprydningsindsatsen så omfattende. I 2017 lå der 65 tons luftmadrasser efterladt på pladsen. FOTO: Fie West Madsen Vis mere Det er især efterladt campingudstyr, som gør oprydningsindsatsen så omfattende. I 2017 lå der 65 tons luftmadrasser efterladt på pladsen. FOTO: Fie West Madsen

Fakta Sådan foregår oprydningen på Roskilde Festival Trin 1. Fælles opfordring Under hele festivalen har affaldsindsatsens frivillige været med til at opfordre festivaldeltagerne til at tage deres brugbare campingudstyr med hjem. Søndag den 8. juli møder mere end 300 af de frivillige ind for at opmuntre til dette en sidste gang samt for at sortere i det, der alligevel er efterladt. Trin 2. Screening af camping Søndag den 8. juli vil hele campingområdet blive gennemgået, og farligt affald samt udvalgte fraktioner vil blive indsamlet. Det drejer sig om bilbatterier, små batterier, glasflasker og luftmadrasser. Trin 3. Telte tjekkes Når deltagerne har forladt campingområdet søndag kl.14.00, tjekker festivalens sikkerhedsvagter alle telte igennem for, om der er mennesker i teltene. Derefter hiver de stænger og pløkker ud af teltet og lægger det ned. Trin 4. Til bunke Når alle telte er tjekket, sendes de store renovationsmaskiner ind. De skubber først alt det store affald sammen i store bunker. Herefter bruges en ’strandrenser’ som samler det mindre affald i nogle lange rækker, som derefter kan grabbes og indsamles i de store bunker. Trin 5. Neddeling af affald. Herefter puttes al affaldet igennem en meget stor maskine, en slags stor persillehakker, som neddeler affaldet.

Trin 6. Forbrænding Til sidst løftes al affaldet op i containere og køres til forbrændingsanlægget Kara/Novoren i Roskilde. Dette arbejde er overstået inden for de første 2 uger. Og så er vi klar til finoprydning, og det tager tid. Trin 7. Måneders håndpilning Når det grove arbejde er overstået, starter pillearbejdet. Alt skal samles op. Det typiske restaffald er cigaretskod, glasskår, metaldimser fra dåser, konfetti og kapsler. Kilde: Roskilde Festival

Udfordringen er især efterladte telte, luftmadrasser, pavilioner og andet campinggrej. I 2017 lå hele 65 tons luftmadrasser efterladt på festivalpladsen, og de udgør et særligt problem, fordi de indeholder PVC og derfor ikke kan brændes.

Mange Roskilde-gæster tror fejlagtigt, at deres efterladte udstyr doneres til velgørenhed, men det er ikke tilfældet understreger Christina Bilde.

»Det er noget, vi har arbejdet meget med at gøre gæsterne opmærksomme på, for det er jo den bedste undskyldning for at lade sine ting ligge,« siger hun og pointerer, at det netop er penge, der går fra velgørenhed til oprydning, når festivalen skal bruge millioner på at skaffe sig af med affald efter de omkring 80.000 gæster.

I både 2016 og 2017 kostede det omkring otte millioner kroner at rydde op efter Roskilde Festival. Festivalen vurderer, at oprydningen vil koste cirka det samme i år. FOTO: Fie West Madsen Vis mere I både 2016 og 2017 kostede det omkring otte millioner kroner at rydde op efter Roskilde Festival. Festivalen vurderer, at oprydningen vil koste cirka det samme i år. FOTO: Fie West Madsen

Ligesom resten af Danmark har Roskilde Festival i år været usædvanlig varm og tør, men det er ikke nødvendigvis en ulempe, når det kommer til oprydningen, fortæller Christina Bilde.

»Selvfølgelig er tingene meget støvede, og det kan måske få nogle til at lade deres udstyr stå, men normalt er regn den største udfordring, fordi det kan være svært og besværligt at pakke våde telte og luftmadrasser ned«, siger Christina Bilde.

Roskilde Festival vil gerne have, at folk tager deres affald og udstyr med hjem frem for at efterlade det på pladsen. Derfor mødte 300 frivillige op søndag for at opmuntre festivalens gæster til at rydde op efter dem selv. FOTO: Fie West Madsen Vis mere Roskilde Festival vil gerne have, at folk tager deres affald og udstyr med hjem frem for at efterlade det på pladsen. Derfor mødte 300 frivillige op søndag for at opmuntre festivalens gæster til at rydde op efter dem selv. FOTO: Fie West Madsen

Hun fortæller, at man ved, at langt de fleste festivalgæster allerede har besluttet sig for, om de vil tage deres udstyr med hjem eller lade det stå, når de køber telte, madrasser og så videre.

»Mange køber billige campingpakker til ingen penge med henblik på, at tingene bare skal bruges en gang. Vi kan selvfølgelig kun opfordre til, at man køber noget udstyr i en ordentlig kvalitet, tager det med hjem og genbruger det år for år.«

Mange festivalgæster tror, at overskydende telte, luftmadrasser og stole bliver doneret til velgørende formål, men det er ikke tilfældet, understreger festivalen. Det er affald, som Roskilde Festival skal bruge tid og penge på at rydde op. FOTO: Fie West Madsen Vis mere Mange festivalgæster tror, at overskydende telte, luftmadrasser og stole bliver doneret til velgørende formål, men det er ikke tilfældet, understreger festivalen. Det er affald, som Roskilde Festival skal bruge tid og penge på at rydde op. FOTO: Fie West Madsen

Sidste år sorterede Roskilde Festival 405 tons pap, glas, bioaffald, træ, metal med mere til genbrug. Den samlede affaldsmængde i 2017 var på cirka 2250 tons.