Brøndby Kommune vil med flere tiltag mindes danmarkshistoriens længst siddende borgmester, Kjeld Rasmussen, som lørdag sov stille ind.

Kjeld Rasmussen, som var borgmester i Brøndby Kommune fra 1966 og helt frem til 2005 sov lørdag stille ind. Den triste nyhed rammer dybt i hjertet på Brøndbys nuværende borgmester, Kent Max Magelund (S), som har kendt Kjeld Rasmussen i mange år.

- Selvfølgelig er det en kæmpe person, som desværre går væk. Han var et helt fantastisk menneske, siger Kent Max Magelund til TV 2 Lorry.

Kjeld Rasmussen, som blev 91 år gammel, var en elsket mand i Brøndby og blev kendt som manden, der skabte Brøndby. Både byen og fodboldklubben.

- Han er manden, som har bygget Brøndby op helt fra bunden af. Både med almene boliger, hele Brøndby Strand projektet og begyndelsen på Brøndby IF, siger Kent Max Magelund og fortsætter:

- Vores foreningsliv ville ikke have været det samme uden ham.

Kjeld Rasmussen var den første formand for Brøndby IF og hans sidste runde fødselsdag blev markeret på Brøndby Stadion i november 2016. Her blev han hyldet - og i morgen mindes fodboldklubben også den afdøde bykonge, når klubben spiller den sidste superligakamp i sæsonen på hjemmebane mod AaB.

Kent Max Magelund oplyser til TV 2 Lorry, at Kjeld Rasmussens familie vil være til stede på Brøndby Stadion, og at der inden kampen sparkes i gang vil være ét minuts stilhed. Derudover vil Brøndby IFs mandskab spille med sørgebind i kampen.

Den nuværende borgmester fortæller ligeledes, at Brøndby Kommune kommer også til at flage på halv på kommunens ejendom for at mindes Kjeld Rasmussen.