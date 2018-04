På Vestbjerg Skole i Aalborg ville champagnepropperne flyve højt, hvis altså eleverne var gamle nok til at drikke den slags. Skolen er nemlig Danmarks bedste folkeskole. Intet mindre.

Det viser en opgørelse fra CEPOS, som har benyttet Undervisningsministeriets særlige tal for danske skolers evne til at løfte eleverne fagligt, når der er taget højde for den baggrund eleverne kommer fra. Tallene kan derfor sammenlignes for alle skoler i landet, uanset om der er tale om en skole med mange socialt belastede børn eller en skole med børn fra ressourcestærke miljøer.

Tallene er baseret på de eksamensresultater, som skolernes elever opnåede i skoleåret 16/17 sammenholdt med de resultater, som man kunne forvente at eleverne ville få. Og her kan man se, at netop Vestbjerg Skole i Aalborg er den folkeskole, som har leveret det bedste resultat. Eleverne i afgangsklasserne fik et gennemsnit, der lå hele 1,1 karakter højere end det forventede niveau for skolen, som er 8,0. Elevernes gennemsnit var således i stedet 9,1.

Skoleleder Peter Rasmussen er logisk nok meget begejstret for resultatet, som i øvrigt også de foregående år har været rigtigt godt.

»Vi har også fremragende lærere, pædagoger og personale i det hele taget,« siger han glad og fremhæver særligt tre ting, som han mener har banet vejen til at skolen i år har de bedste resultater i landet.

Sådan er skolerne blevet bedømt Hvert år måler Undervisningsministeriet de danske skolers evne til at løfte deres elever fagligt. Undervisningsministeriet kender skolens elevers familiære og sociale baggrund. Herunder for eksempel forældrenes indkomst, om der er sygdom i familien, om eleven har udenlandsk baggrund og adskillige andre ting. Ud fra det kan Undervisningsministeriet beregne hvilket eksamensgennemsnit som eleverne BURDE få, når de går til eksamen. Det tal sammenholder man så med det resultat, som eleverne rent faktisk fik til eksamen. Jo højere det faktiske resultat er i forhold til det forventede, jo bedre klarer skolen sig. Overvejer du et skoleskift, så kan du ikke alene anvende denne liste til det. Listen tager ikke højde for skolens værdifokus, om elevernes trivsel ligger højt, de fysiske rammer på skolen og meget andet. Overvejer du et skoleskifte, så skal du naturligvis altid opsøge den anden skole og tale med skolelederen om dagligdagen på skolen.

De er individuelle hensyn til det enkelte barn, en positiv opdyrkelse af skole/hjem samarbejdet og til sidst, at der altid skabes klare rammer og forventninger til eleverne, så de aldrig er i tvivl om hvad der forventes af dem.

»Børn er meget forskellige og lærerne skal have et individuelt fokus på den enkelte elev lige fra de starter i 0. klasse til de forlader den i 9. klasse,« siger Peter Rasmussen.

Han forklarer, at skolen opdeler eleverne efter hold alt efter hvordan de lærer bedst.

»Lærerne skal have erfaringen til at observere eleverne og hvordan de får mest ud af undervisningen. Nogle elever lærer bedst ved et være udenfor og få motion. Andre ved at bruge deres hænder,« siger han og fortsætter:

»Det vil sige, at nogle elever kan man sende udenfor og »fange« udsagnsord, hvor de skal redegøre for hvad de har set og oplevet. Andre elever kan male ord eller klippe i blade og den slags. Dette er særligt gældende i de små klasser,« siger han og forklarer, at der også laves individuelle målsætninger for eleverne alt efter deres standpunkt i de enkelte fag.

Han forklarer desuden, at skolen er opmærksom på at samarbejdet mellem skole og hjem fungerer så optimalt som muligt.

»Det er vigtigt med gensidig tillid og et meget højt informationsniveau. Vi har et miljø, hvor vi tør stille krav og have forventninger til hinanden og det er meget frugtbart. Vi forklarer altid hvad vi forventer af forældrene på de forskellige klassetrin, men igennem forældresamtalerne, så taler vi også om forventninger på den enkelte elevs niveau. Vi ved jo, at forældre har travlt og at vi selv har travlt, men vi tager den nødvendige tid til det. Så oplever eleven også, at skolen og forældrene står sammen om dem og det motiverer,« siger Peter Rasmussen.

Ekspert: Sådan bliver eleverne meget bedre BT har spurgt Per Fibæk Laursen, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, om hvilke faktorer, der betyder mest, når man skal løfte folkeskoleelever fagligt og simpelthen sørge for, at de lærer mest muligt.

Det handler mere end noget andet om elevens lærer. BT har i samarbejde med Per Fibæk Laursen udarbejdet denne liste, som viser hvad elever i folkeskolen har mest gavn af, når de skal lære noget i skolen. 1: Dialog »Det måske allervigtigste er, at lærer og elev har en god dialog. Læreren skal kunne forstå og leve sig ind i, hvad eleverne tænker og ønsker af undervisningen. Hvis eleverne spørger til, hvorfor man skal lære det her og hvad formålet med undervisningen er, så skal læreren forstå at gøre det klart for eleven. Læreren skal kunne gøre det klart for eleverne hvad formålet med undervisningen er. Det er meget vigtigt,« siger Per Fibæk Laursen. 2: Rutiner »Uro er et meget stort problem på danske skoler. Hvis en lærer formår at indføre nogle basale rutiner, som kan skabe arbejdsro og signalere præcist hvornår undervisningen starter og slutter, så er der vundet meget. Det kan være en simpel klokke, for eksempel. Bare det kalder eleverne til ro. 3: Lærerens faglighed. »Det er vigtigt, at læreren ved noget om det fag, som læreren underviser i. Det skal forstås på den måde, at læreren skal vide noget om det niveau, som læreren underviser på. Er det for eksempel dansk på 1. klasses niveau, så skal læreren vide noget om, hvordan eleverne lærer at stave og noget om ordblindhed, for eksempel. Det er ikke vigtigt, at læreren er ekspert på universitetsniveau. 4: Forskellige mål til forskellige elever »Der er ofte stor niveauforskel i en klasse, så det er ikke hensigtsmæssigt at stille de samme krav til alle elever. Den bedste elev i en klasse skal have andre og individuelle mål end den svageste. Målene skal være udfordrende, men til at klare for begge elever. Når eleverne så føler, at de rykker sig og bliver bedre, så virker det stærkt motiverende på dem.« 5: Positivt forhold mellem forældre og lærer »Det er meget fremmende for elevernes indlæring, at forældre og lærere har en god kommunikation. Skolen skal også stille krav til forældrene og deres engagement i klassen og deres barn. Det kan for eksempel være, at barnet møder uhvilet og velforberedt.« 6: Afvekslende og spændende undervisning »Læreren skal kunne undervise uden at det bliver mekanisk og kedeligt. Det er faktisk en kunstart, for eleverne skal have repetation og træning. her hjælper det også, hvis læreren har opstillet gode, udfordrende, men også opnåelige mål for eleven, så eleven kan mærke, at han eller hun blive bedre. Det betyder meget.«

Til sidst nævner Peter Rasmussen, at elever skal vide, at der forventes og kræves noget af dem.

»Det er vigtigt at tydeliggøre overfor eleven, at her opfører man sig ordentligt og forklare hvad det vil sige helt konkret. Vi forklarer også, at her på skolen gør man sig umage og bidrager til gruppearbejde og den slags. Det gør det faktisk meget sjovere for eleverne,« siger han og fortsætter:

»Og så er det vigtigt, at det er en ånd, som vi dyrker. Vi diskuterer ikke de forventninger og krav. Det er bare sådan det er,« siger han.

- Nu er jeres skole jo den, der har klaret sig bedst i 16/17, men mange af de gode råd, som du kommer med her, kunne jeg forestille mig, at andre skoler også forsøger at bruge allerede nu. Hvorfor tror du, at det går galt andre steder?

»Det ved jeg ikke. Men jeg kan sige dig, at det skam også kan gå galt her. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og når det går galt, så oplever jeg, at det ofte skyldes dårlig kommunikation. Der er altid et sted, hvor nogle ikke har fået talt sammen tilstrækkeligt, så alle har haft den samme opfattelse af, hvad der skulle foregå. Det kan være hos ledelsen, hos lærerne, forældrene og andre steder,« siger han.

Vestbjergs Skoles resultat for året 16/17 er særligt højt for skolen.

»Jeg kan sige, at den årgang arbejdede særligt meget med noget, som vi gerne vil gå videre med. Nemlig projekter, hvor de selv producerede viden,« siger Peter Rasmussen.

- Hvad vil det sige?

»For eksempel havde de et projekt, da de var på en tidligere årgang, som vi kaldte »Visit Nordjylland,« hvor eleverne skulle lave noget materiale, som skulle gøre Nordjylland mere attraktivt for turister. De skulle så selv finde ting, som de mente kunne lokke folk til. De fik masser af ideer og formidlet det ud på plancher, udstillinger og alt muligt. Vi kan se når vi taler med andre skoler, der har prøvet noget lignende, at de også har haft meget positive erfaringer med den slags ting. Så det vil vi prøve igen,« siger han.