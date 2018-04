Skal du snart på jagt efter en ny bil, vil du opdage, at jagtmarkerne har ændret sig: Priserne på bilerne er blevet mere gennemsigtige.

En lovændring fra 1. april betyder, at der ikke længere må skiltes med én pris på bilen og derefter komme et gebyr for levering oveni, så prisen ender med at blive højere, end prisskiltet indikerede.

Det skriver dr.dk.

Fremover skal forbrugeren nemt kunne gennemskue den reelle købspris, og derfor skal bilforhandlere nu angive detailpris og leveringsomkostninger som én samlet pris på alle dokumenter og platforme.

Den lovændring vækker glæde hos FDM.

»For os er det vigtigt, at den prisoplysning, forbrugeren får, også er den pris, de skal betale i sidste ende,« siger afdelingschef i FDM's juridiske rådgivning, Lennart Fogh, til dr.dk.

At priserne skal være mere gennemsigtige er dog ikke det eneste, der er blevet ændret. Det samme gør sig gældende for bilens produktionsår.

Det betyder, at forhandlerne fremover - så vidt muligt - skal oplyse bilernes produktionsår, da det ikke længere er nok kun at oplyse modelår.