16.827 danske børn og unge måtte sidste år en tur forbi enten hospitalet eller skadestueen som følge af en ulykke i skolen eller på institutionen. Det er en stigning på lige over otte procent i forhold til året før, hvor tallet var 15.503.

Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som sammenligningstjenesten Samlino.dk har fået udleveret.

Undervisningsministeriet kan ikke på baggrund af tallene forklare, hvad der ligger til grund for stigningen, men over for BT oplyser ministeriet, at der med den nye skolereform fra 2014 ligger et krav om mere bevægelse i skoledagen.

At det skulle resultere i flere skadestuebesøg for børn og unge i skoletiden, tror Claus Hjortdal på. Han er formand for Skolelederforeningen.

»I og med, at der er indført mere motion og bevægelse i skoledagen, hvor flere er ude og er aktive, vil flere også blive skadet. Det kan nok ikke undgås,« siger Claus Hjortdal til BT.

Ifølge en oversigt fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital, hvor skadestuen har et optageområde, som svarer til ca. 260.000 danskere og dermed er repræsentativt for hele landet, er det særligt i aldersgruppen 10-14 år, de fleste ulykker sker. Og især hos drengene.

Tager man et kig på de lidt mere ‘alvorlige’ ulykker, som kræver mere end blot et plaster at fikse, pådrager flere skolebørn sig i dag knoglebrudsskader udendørs end indendørs. Før 2010 skete den type skader i højere grad indendørs, men efter implementeringen af skolereformen i 2014, er der sket en stigning i udendørsskader, viser de helt nye tal, som BT har modtaget fra Ulykkes Analyse Gruppen. Sidste år skete der 235 knoglebrudsskader, hvilket er det højeste antal i ni år. Tilbage i 2008 var tallet således blot 97.

Knoglebrudsskader i skoletiden: Herunder kan du se hvor henne samt hvornår og hvor mange skølebørn, der er kommet galt afsted med knoglebrudsskader i skoletiden. Skole: 2008: 156. 2009: 154. 2010: 111. 2011: 112. 2012: 140. 2013: 137. 2014: 165. 2015: 149. 2016: 124. 2017: 121

Skolegård/Legeplads: 2008: 97. 2009: 136. 2010: 180. 2011: 174. 2012: 153. 2013: 170. 2014: 188. 2015: 198. 2016: 230. 2017: 235 Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen

Ifølge Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal kan den øgede mængde aktivitet og de flere alvorlige skader hænge sammen med, at skolebørn i dag ikke er rustet til den øgede aktivitet, reformen ellers dikterer:

»Mange børn er i dag ikke trænet i at bruge deres krop aktivt. Der er væsentligt færre, der cykler og er fysisk aktive end tidligere. Der er altså flere med det, som fysioterapeuter kalder et dårligere bevægeapparat, og det er sikkert også medvirkende til, at flere kommer til skade,« siger Claus Hjortdal.

Det kan blive dyrt

Som forælder kan det blive en bekostelig affære, hvis ens barn kommer alvorligt til skade i skolen, men ikke er korrekt forsikret. Det fortæller Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent i forsikringsoplysningen i Forsikring & Pension. Hun henviser til en undersøgelse fra sidste år, der viste, at hver femte barn ikke havde den rette forsikring.

»Mange forveksler fejlagtigt ulykkesforsikringen med indbo- eller familieforsikringen. Indboforsikringen dækker ikke, hvis barnet kommer til skade i en ulykke i skolen. Enten skal forældrene have en specifik ulykkesforsikring til barnet, eller også skal barnet anføres på forældrenes ulykkesforsikring. Og det er ikke noget, der sker automatisk. Det kræver et aktivt valg,« siger Anja Lintrup Sørensen.

