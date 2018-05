I år tager sommeren revanche. Ikke nok med, at de kommende uger byder på masser af sol og varme, så langt prognoserne rækker. Sommeren ser også varm og solrig ud.

»Den er næsten hjemme. Det ser dejligt ud.«

Sådan siger energimeteorolog Steen Hermansen om den seneste langtidsprognose, som DMI udsendte tirsdag. Den dækker de kommende fire uger, men giver også et forsigtigt bud på, hvordan sommervejret i juni, juli og august bliver.

Kort fortalt fortsætter resten af maj med at byde på sol, varme og mindre nedbør end normalt. Der ligger et højtryk over Danmark, og det flytter sig ikke særlig meget den næste måned. Der kan dog godt komme et tordenvejr og et kraftigt regnvejr i ny og næ, fremgår det, men ikke noget, der ødelægger indtrykket af en flot, flot afslutning på foråret.

Ta' en dukkert

Men også når det gælder juni, juli og august, er den seneste langtidsprognose opmuntrende læsning. I hvert fald hvis man foretrækker bare tæer i sandalerne, grill på terrassen og en tur til stranden.

»Der bliver næsten ingen undskyldning for ikke at tage en dukkert,« siger Steen Hermansen og forklarer, at havtemperaturerne allerede nu er tre grader højere end normalt på denne årstid.

Den tendens fortsætter, og det varme hav er med til at varme luften over Danmark op og dermed sikre pæne temperaturer, forklarer han.

Energimeteorologen kommer dog med et forbehold:

»Man skal passe på med at lade sig rive med af den gode stemning og tro, at det flotte højtryksprægede vejr fortsætter i en uendelighed, for det gør det ikke. Der er variationer, og der vil komme byger ind imellem. I juni begynder vi så småt at få mere ustadigt vejr, men det bliver ikke så koldt, og nedbøren kommer typisk som byger. Vi har også en formodning om, at sommeren vender tilbage senere,« siger Steen Hermansen.

Meget bedre end sidste år

Hvis du husker sommeren 2017 som kølig, klam og våd, så er det ikke så underligt. Statistikkerne viser nemlig, at det næsten er over hundrede år siden, at sommeren sidst var så dårlig.

»Siden 1874 har der kun været ét år, der havde lavere sommertemperaturer, end vi havde sidste sommer,« siger Steen Hermansen.

Selv om han understreger, at prognoserne naturligvis bliver mere usikre, jo længere frem vi kommer, så garanterer han, at sommeren i år ikke bliver så elendig, som den var sidste år.

»Vi forventer ikke, at vi får en ubrudt række af kedeligt vejr, som vi havde sidste år. Hvor vi sidste år havde mange dage, hvor temperaturerne lå mellem 15 til 20 grader, vil de i år ligge mellem 20 til 25 grader,« siger energimeteorogoen og skærer ind til benet:

»Vi forventer, at sommeren tager revanche i år.«

»Det håber vi, og vi forventer det også. Havtemperaturerne er allerede tre grader højere end normalt, så der er meget høj sandsynlighed for, at det bliver varmere i år.«

Og vi kan vel ikke få en bedre deklaration på forventningerne til den kommende sommer, end når manden, der er ansvarlig for at forudsige den, konkluderer:

»Personligt vil jeg glæde mig til at holde ferie i Danmark i juli måned. Jeg regner bestemt med at få lejlighed til at tilbringe tiden i skov og ved strand.«