30-årige Daniel Hvoldal vågnede en morgen i 2013 og opdagede, at han så dobbelt. Kort tid efter fik han at vide, at han led af sygdommen attakvis sclerose, og fra det øjeblik blev Daniels liv aldrig det samme igen.

Sygdommen betød blandt andet, at Daniel fik problemer med at bruge sin arm og sit ben i den ene side, og trods sin unge alder begyndte han allerede at kunne skimte en fremtid i kørestol og et forkortet liv. Daniel var pludselig konstant tynget af træthed, kunne ikke arbejde og kunne knap følge med i en samtale med sin kæreste, fordi han var for udmattet.

Men takket være en ny behandlingsmulighed, som indtil nu ikke har været brugt i Danmark, fik Daniel i 2017 en mulighed for at få stoppet sclerosens udvikling, men samtidig kunne behandlingen i værste fald koste ham livet. I DR Dokumentaren ’Daniels sidste chance’ har et kamerahold fulgt Daniel i månederne op til, under og efter behandlingen, som har resulteret i, at Daniel i dag har fået sit liv tilbage.

Behandlingen, som indebar, at Daniel blandt andet fik kemoterapi, har nemlig standset sclerosen.

»Trætheden fylder slet ikke så meget som før. Jeg sover også både bedre og længere. Mit ben og min arm er stadig ikke, som de var for fem år siden, og det er selvfølgelig ærgerligt, men hvis det er det eneste, jeg skal leve med, så er jeg mere end tilfreds. Det er faktisk mere, end man havde turdet håbe på,« fortæller Daniel Hvoldal til BT og tilføjer:

»Hver dag, der går godt, kommer ikke dårligt tilbage igen.«

I slutningen af DR-dokumentaren følger vi blandt andet Daniel til genoptræning og scanning. Senere på året skal han igen scannes for at se, om alt fortsat er, som det skal være. Genoptræningen er han snart færdig med, og herefter skal han på egen hånd sørge for at træne videre. Men i det hele taget er hverdagen for Daniel en ganske anden – og bedre. Han er begyndt at arbejde som smed igen, og selvom det bare er et par timer om dagen, har det givet ham hverdagen tilbage.

»Jeg kan nemmere være til stede og nemmere overskue ting. Vi har købt et gammelt hus fra 1870, og for mange ville det virke totalt uoverskueligt, men sådan ser jeg det ikke. Jeg er blevet bedre til at have flere bolde i luften. Selvfølgelig bliver jeg stadig træt, men slet ikke på samme måde som før behandlingen,« forklarer han.

Sammen med sin kæreste Nelly Lisby Nielsen renoverer han i øjeblikket deres nye hjem, som med hans egne ord er 'noget gammelt lort', og indtil det er færdigt, bliver parret boende i deres nuværende hus i Lemvig.

Før behandlingen på Rigshospitalet tvivlede Daniel på, at han ville have børn. Han følte ikke, han kunne give eventuelle børn nok, når han eksempelvis ikke fysisk ville være i stand til at lege med dem. Men sådan har han det ikke i dag.

»Jeg er egentlig klar til børn nu, hvis det kan lade sig gøre. I dag føler jeg, at jeg har noget at byde de børn, fordi jeg har fået nogle andre værdier. Det behøver ikke handle om at spille fodbold og være fysisk aktiv, man kan godt give sine børn nogle andre værdier. Jeg har fået et helt andet syn på livet. Ikke kun efter behandlingen, men fordi jeg ikke ser ret mange begrænsninger længere,« siger Daniel Hvoldal.

Det fem år lange sygdomsforløb har også lært Daniel at tage en dag ad gangen, og derfor lægger han heller ikke alt for mange planer, men trives med at leve i nuet og nyde hver en dag.

»Jeg har et ambivalent forhold til både drømme og mål. Jeg har da en drøm om, at jeg gerne vil lave en frugtplantage, og jeg er da i gang med at lave små frugttræer. Men hvis jeg kan få en hverdag til at fungere og sørge for, at min kæreste og de børn, vi måske får, har det godt, så er det al rigeligt for mig,« siger Daniel Hvoldal.

I det hele taget har Daniel det i dag sådan, at der ikke er det, han ikke kan klare.

»Om det er sclerose eller mælken, der er blevet for gammel. Vi møder alle modgang, og vi kan sætte os ned og blive sure, men det løser sjældent problemet. Du bliver nødt til at gøre noget for at gøre det bedre selv. Hvis mælken er for gamme,l kan vi hyle over det eller gå op til købmanden og købe en ny. Vi kan kun tage en dag ad gangen,« siger Daniel Hvoldal.

Omkring 15.000 danskere lider af multipel sclerose, der dækker over tre forskellige typer sclerose. Herunder attakvis sclerose.